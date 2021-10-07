《英雄聯盟》世界大賽（LOL Worlds 2021）入圍賽（Play-In）即將進入第3天，也是第1階段最後一日的賽程。本次入圍賽分為2個階段，第1階段10支參賽隊伍分為A、B兩組，在組內進行BO1（1局定勝負）的單循環比賽，各組戰績第1的隊伍直接晉級「小組賽」（Group Stage），至於各組戰績第2至第4的隊伍，需要透過第2階段的淘汰賽決定晉級資格，由於淘汰賽採BO5（5局3勝制），比賽不僅相當耗費選手體力，隊伍實力也很容易被競爭對手摸清，因此對於有機會晉級的隊伍來說，以分組第1晉級的方式絕對是能保留實力的最佳選擇。

入圍賽戰績的部分，A組目前由3勝0敗的LNG戰隊（中國賽區）暫居分組第一、B組由同樣3勝0敗的C9戰隊（北美賽區）暫居第一，兩隊以分組第一晉級「小組賽」的機會很高。

入圍賽戰績

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