誰說女生不能當業務？語氣十分堅定的何昱欣今年才24歲，擁有比ㄧ般社會新鮮人更豐富的工作經驗，從在學期間就嘗試各種不同領域的工作，也讓她更清楚了解自己未來的職業志向，過去的工作經驗中她接觸到室內設計及社區大樓財務秘書的工作，對房地產領域產生興趣，某次因緣際會認識了正在服務社區的永慶房屋經紀人，成為她轉職到永慶房屋的契機，「當初就想給自己一次機會挑戰看看，說不定可以做出一番成績來！」

一對一師徒制讓房仲新人好安心

昱欣分享，當初聽到新人保障前九個月五萬，其實有點納悶，真的有這麼好的福利？但入行後發現，不只是前九個月五萬很吸引人，每位新人都會有一位的專屬師父帶領，這才是昱欣認為永慶最重要的優勢！

昱欣回想在入行的第三個月時，服務了一位因要搬家，因此將房子急售的客戶，她當時在師父的建議和支援下，在兩週內就幫客戶找到適合的買家，也讓她順利的完成第一次的成交。因為優質的服務，讓她與客戶結下深厚的情誼，昱欣笑著分享：「感覺我們已經不像房仲和客戶的關係了，反而更像是家人，一直到現在都還有聯絡，有時還會一起吃飯！」

永慶房屋特有的一對一師徒制度，讓房仲新鮮人可以快速且高效率的學習。(圖/永慶房屋提供([疫情前拍攝])

改變過去高工時生活 替自己打造漂亮履歷

雖然年紀輕輕但工作經驗豐富的昱欣，提到轉職永慶房屋後的最大轉變，不諱言地表示是「做自己人生的主人」！

曾經在便利商店擔任副店長的昱欣，當時過的是早上5點半上班，晚上11點半才下班，幾乎每天都只睡四個小時的生活。不僅身體不堪負荷，收入與努力也不成正比。「賺錢就是為了給自己更好的生活品質，我也想要年年出國玩、買房子，但這些夢想都不是便利商店副店長這份工作可以達到的！」

於是昱欣重新思考未來的職涯道路該怎麼走，認為唯有具備專業的知識或技能才有機會往高處爬、賺取高薪，這也是她決定加入永慶房屋的主要原因之一。「在永慶不只是協助客戶買賣房子而已，除了房地產之外，還需要了解金融理財、財務規劃等等，為客戶提出最專業且完整的建議，才能贏得客戶的信任，願意將買賣房屋的終身大事交給我處理，我不僅僅是一位房仲，更是一位專業的房產顧問。」

有志者事竟成！ 鼓勵社會新鮮人勇於嘗試

昱欣在去年成功達成自己買房的目標，晉升為有殼一族！想起過去忙碌的生活，現在的生活雖忙碌依舊，但付出的努力都已經完整回收。

提到社會新鮮人是否該挑戰業務的工作？昱欣大力推薦新鮮人勇於嘗試，「業務是最好累積經驗的工作了！」只要是願意嘗試、想拼高薪的人，都應該挑戰看看，昱欣更強調：「有志者事竟成，只要肯努力就一定會有收穫！30歲以前買房買車不是在做夢，希望自己今年的業績可以超越去年，規劃未來再買下人生中第二間房子，更想買一輛屬於自己的車，假日可以帶家人、朋友出遊。」