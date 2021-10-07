國內疫情逐漸趨緩，新竹縣各風景區人潮增多，縣府預期國慶3天連假，內灣、北埔及六福村等景點可能會湧現車潮，縣警局指將在縣道120線、台3線北埔段及國道3關西交流道等車多路段，採取不定時交通疏導管制措施。

縣府交旅處長游志祥說，近月來周末到北埔內灣商圈及六福村等遊樂區的遊客，大約回到疫情前的5成左右，國慶連假新竹地區有柿餅季及國慶晚會等活動，加上振興券的住宿與購物優惠方案，讓旅宿業者訂房率都超過8成，預估新竹縣風景遊樂區有望回復8成以上遊客。

遊客若想到內灣老街商圈，建議可將車輛停在台3線旁的台鐵內灣線九讚頭火車站前停車場，到九讚頭車站搭乘內灣線小火車前往內灣，能免去塞車麻煩，可欣賞沿途油羅溪的美麗風光。

遊客若自行開車到內灣及尖石風景區，如果遇到縣道120線出現塞車時，可改走永豐橋、增昌橋方向的替代道路，避開車流。

北埔老街商圈一般在台68與台3線交會點、122線與台3線交會點是交通瓶頸，建議遊客可利用竹東鎮北興路、工業一路、中正南路，再接回台3線前往北埔，可以避開車潮。

外縣市遊客到關西六福村，路線多走國道3號關西交流道下，經關西鎮正義路轉光明路，當車流多時，交流道下正義路、正義路轉光明路等交會點均易塞車，建議遊客可利用118線前往，或在118線提前轉竹18前往六福村。

新竹縣警局表示，國慶連假3天各分局會調派警力，到轄景區的交通節點進行管制及疏導，並會運用FB和LINE，發布交通即時路況，建議用客改走替代道路，避開車潮。另外，國道1號湖口至竹北路段易塞車，民眾可多利用台1線、31線、61線等，避開國道塞車路段。