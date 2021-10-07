基隆市長林右昌今日上午參與「北北基桃眷村文化節串連線上直播開幕記者會」，與北北桃三位市長透過網路串連，他特別穿上軍服介紹即將啟用的沙灣歷史園區，以及自己最喜歡的眷村菜「貼鍋饅頭」，歡迎大家一同到基隆回味歷史文化。

記者會中，林右昌特別介紹用老麵再加麵粉揉成麵團，貼在鍋邊蒸、烙做成的「貼鍋饅頭」，以及當年利用基隆要塞司令部校官眷舍基地設置的「建實新村」。他說，眷村文化是台灣重要的歷史記憶，市府近年建置沙灣歷史園區，將太平輪紀念碑、法國公墓、石圍遺構、建實新村、校官眷舍等全部整合在一起。

基隆市長林右昌穿上軍服，參與「北北基桃眷村文化節串連線上直播開幕記者會」。（陳彩玲攝）

林右昌提及，建實新村座落在沙灣歷史園區，現在的榮服處就是以前建實新村的幼兒園，園區呈現出台灣不同歷史階段的文化歷史場域，將於10月9日啟用，同時也規畫為期1個月的活動，包括音樂會、市集等，歡迎對台灣與基隆發展歷史有興趣的民眾一同到場一探究竟。

文化局長陳靜萍指出，基隆是台灣的海上國門，從大航海時代就開始與世界緊密相連，包括戰後來到台灣的眷村人，都為基隆的多元文化，留下不同的常民記憶與美食佳餚。今年因為疫情，各地眷村文化節的形式與時間都受到影響，不過，北北基桃4位市長今天串連出席開幕記者會，代表大家對於眷村文化的重視。

陳靜萍表示，配合今年眷村文化節活動，文化局也特別準備《重返韋昌嶺》、《港都記事》、《聽北管在基隆》、《從唐山吃到台灣》等精美好書，即日起至10月31日，只要參加線上集章，就有機會獲得，歡迎所有熱愛眷村文化朋友們一同參與。