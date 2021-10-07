縣府將竹東動漫園區轉型成竹縣首座原住民族產業展銷中心「Wah!幾散竹東」，將在9日開始試營運。（羅浚濱攝）

在竹東火車站旁的竹東動漫園區休園後，縣府爭取原民會補助並歷時2年多整修，轉型成竹縣首座原住民族產業展銷中心，命名為「Wah!幾散竹東」，9日開始試營運，邀請金曲歌后阿爆等原民歌手獻唱及精彩活動，為「幾散竹東」開幕打響第一砲！

縣長楊文科指出，泰雅族語中「Wah!幾散」是來聊天的意思，而「幾散」2字也正呼應竹東曾是集散地的歷史背景，「Wah!幾散竹東」之意即為歡迎大家來竹東聊天聚會。

楊文科歡迎全台遊客使用新竹縣振興五倍券「今晚住竹縣‧現領滿竹券」加碼方案，來竹縣住宿花1千元就能享受2千2百元的價值，同時造訪全新的「Wah!幾散竹東」，體驗原住民生活美食及樂舞文化。

原民處長雲天寶表示，幾散竹東成功招募20家業者進駐，園區規畫6大區域，營造都會區部落氛圍，希望藉此提升原民創意商品的市場能見度，增加原住民就業機會，帶動竹東鎮觀光產業發展。

「打獵體驗區」是原鄉部落的縮小版，可以透過視覺、聽覺及嗅覺來感受原民傳統文化的智慧，「哇哈小舖」是原鄉特產品專賣店，蘑菇造型的建築外觀相當顯眼，「帕帕克基地」是原民手工藝品DIY體驗活動及策展空間。

「幾散市集」屬於假日市集，有許多有趣的特色小物等你來換，「瑪覓餐桌」富有原住民風味的創意料理，「文化故事館」是強調原住民樂舞文化的體驗空間。

原民處為推廣全新展銷中心，10月9、10日和30、31日兩個週末的下午6時，將會舉辦主題音樂會，邀請金曲歌后阿爆等原民歌手獻唱慶祝開幕，並有音樂主題市集、原民文創主題展、抽PS5大獎等精彩活動，歡迎民眾共襄盛舉。相關資訊可上「Wah！幾散竹東」園區官方網站及Facebook粉絲專頁。