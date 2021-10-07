本土疫情逐漸趨緩，交通部規畫將開放高鐵自由座，但不賣站票，引發外界砲轟，質疑高鐵自由座鬆綁後仍如同「對號座」，而且起始站就會被塞爆，意義不大。對此，交通部次長祁文中今表示，目前仍以防疫為最高指導原則，開放自由座仍以不售站票為原則，相關防疫指引待高鐵提出配套措施討論後，提報疫情指揮中心討論。

有關交通部規畫高鐵開放自由座，但不售站票，祁文中今於行政院會後記者會說明，高鐵從今年5月15日因疫情警戒升級，防疫需要，禁售自由座車票。近期因疫情逐漸開朗，有些民眾希望開放自由座，但這時間點還是防疫最高原則，若要開放自由座，還是要兼顧防疫，應以「不站票」為原則。

針對高鐵擬開放自由座，但不販售站票，引發外界批評，交通部次長祁文中今表示，目前仍以防疫為最高指導原則，等待高鐵公司提出相關配套措施。（行政院提供）

祁文中表示，高鐵自由座若要開放站票，必須要有防疫指引，交通部已請高鐵公司研擬，目前還在作業程序當中，待高鐵公司提報相關配套措施後，經與交通部討論取得共識後，提報指揮中心申請鬆綁管制措施。

至於高鐵公司防疫計畫是否要報行政院核定，祁文中表示，防疫期間，任何措施要鬆綁，都要有配套措施，也要有防疫指引，部內完成討論後，因程序向指揮中心提出申請，不須報行政院討論。