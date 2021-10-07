北市警方臨檢KTV 1對男女未戴口罩喝酒遭取締

中正一警方7日表示，轄內歇業近5個月的中華錢櫃，6日正式復業，不少民眾迫不及待前往歡唱，警方為提醒業者及消費者落實防疫措施，安排臨檢前往查看，在某包廂中發現1對男女，未帶口罩還飲用自行帶來的酒水，完全未遵守相關規定，予以告發取締。

警方表示，國內疫情已趨緩且穩定控制，中央流行疫情指揮中心逐步開放各產業防疫規定，有條件放寬部分休閒娛樂場所，包括KTV、MTV、網咖、電子遊藝場等。台北市政府亦於6日宣布放寬防疫措施，消費者在休閒娛樂場所內，除飲水可短暫脫下口罩外，其餘時間，包含使用麥克風時，必需全程佩戴口罩。

警方6日晚間前往中華錢櫃臨檢，除檢視業者復業許可相關文件外，另逐一前往各個包廂，提醒消費者遵守相關防疫指引，過程中發現一對男女在包廂內忘我歡唱，均未掛上口罩，而且還帶酒來喝，因此予以取締。

中正一分局呼籲，疫情雖趨緩，營業限制鬆綁，但警方不會因此鬆懈，會不定期規劃實施臨檢，每日加強巡查，防疫和治安都不容有絲毫懈怠。

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