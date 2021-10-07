後疫情時代網購商機崛起，在這個人人可當網紅的年代，網紅KOL帶貨、社群行銷成為時下最熱門的行銷話題，為讓更多網紅KOL有機會展露頭角，並鼓勵具有潛力的網紅真正實踐【創意是一門好生意】。由旺旺中時媒體集團、台灣新媒體發展協會主辦，MOMO購物網、伊林娛樂、森田藥粧、醒吾科技大學等單位協辦的「2021臺北網紅節」【TY Star 最佳潛力網紅獎】徵選活動啟動！

本活動廣徵熱愛分享日常、有想法並勇於表達的KOL、網紅朋友們，報名日期即日起至10月20日17:00止；接著進行初審選出入圍者，於十月下旬開始進行票選活動，網紅人氣票選活動將於MＯＭＯ平台上展開，由旺旺中時媒集團和MＯＭＯ購物網共同宣傳，希冀藉此選出最閃亮的人氣新星。在票選活動結束後，將遴選出今年十位最佳潛力網紅獎，於11月底臺北網紅節論壇上舉行頒獎典禮。

本活動參賽資格為舉凡以2021年1月1日起，不限國籍、性別、年齡之分，經營任何社群facebook、Instagram、YouTube、Tik Tok，粉絲數達1萬以上者，均可報名！有志發展自己網紅事業的網紅、KOL，不要錯過這個機會。