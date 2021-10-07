夏和熙獨挑大樑主持的Vidol全新網路美妝節目《女神降臨》。（三立提供）

由夏和熙獨挑大樑主持的Vidol全新網路美妝節目《女神降臨》，日前邀請與夏和熙感情深厚的《全明星運動會》戰友，凱莉、安乙蕎、王宣及顏佑庭一見TeamBlue「媽媽」夏和熙就嘰嘰喳喳說不停。

夏和熙與凱莉、安乙蕎、王宣及顏佑庭表示當時大家在參加《全明星》時完全沒注意化妝這事，安乙喬笑說比賽時比較像小男孩，現在有恢復像女生了，強調：「我們那時候真的好可怕喔，每天都沒在乎自己的狀態！」王宣也自虧：「我那時還被我朋友講說我怎麼會長這個樣子，因為在那3個月完全沒有碰化妝包！」

其實常常會有人問他們，《全明星》隊員常聚在一起、朝夕相處，感情會很好，或男女生之間會日久生情嗎？但他們說：「不會喔，因為我們都是素顏，沒有在管打扮，也不會多看對方一眼。」

顏佑庭覺得當時女生們射箭時，大概是大家最漂亮的時候。凱莉則笑游泳是大家最狼狽的時候。當然大家對能全妝的夏和熙非常忌妒，夏和熙也開玩笑說：「髮膠好像有脫落一點，目前還沒有找到適合下水的髮膠。」

夏和熙在群體中永遠是大家的美妝權威，凱莉說因為常去媽咪家，有時他會準備一袋化妝品，然後送給大家，很像聖誕老公公說：「女孩們來囉~」然後開始發化妝品。夏和熙也表示自己會花很多錢買各類保養品，他說：「我是很大量的幫他們準備好保養品、粉底液這種，你們自己挑適合的。他們挑剩的再送給我的經紀人。」因此對他自稱「美妝大王」大家則表示「甘拜下風！五體投地。」

大家還透露在錄《全明星》時，爸比胡宇威比較會扮黑臉，夏和熙是媽咪，從情緒到表現到名次都很照顧大家。夏和熙說每次買化妝品如果包含大家的，那個價錢很驚人。因為他去逛街的時候，覺得這個很適合誰，就會先幫他們買起來。

而夏和熙對這次參加節目的3位女生打分數，他說凱莉可能第1名，因為凱莉是被網友罵最慘的「運動你還把衣服綁起來幹嘛」對於美是很在乎的，而王宣是看心情，不累就化妝，累的時候就素顏，所以這個不太一樣。最後一名就是安乙喬，她就是男生沒有在在乎的。

此外，夏和熙表示10月9日在大佳河濱公園，因為《全明星》第1季藍隊有參加官方舉辦的划龍舟賽事，笑說這是對胡宇威的承諾，而當天總共有30幾個隊伍參加，他們是第5號，夏和熙唯一願望就是「希望能成為最美的一隊！」