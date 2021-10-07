台灣基進立委陳柏惟罷免投票倒數，昨爆出其10年前曾肇事逃逸，陳柏惟昨承認確有此事，聲稱當時是疲勞駕駛，多名綠委更在陳臉書送暖加油。中廣董事長趙少康今天痛批，民進黨眾多立委、議員不分是非黑白，真令人唏噓無言，如此護短的厚臉皮功夫，簡直跟犀牛皮一樣飛彈都打不穿，民進黨是要跟陳柏惟一樣被民意淹沒、一起陪葬嗎？

趙少康說，陳柏惟屋漏偏逢連夜雨，正被罷免焦頭爛額之際，又被翻出以前駕車肇事逃逸的起訴書及判決書，以一名駕駛人而言，他的行為實在很惡劣，使得被撞人至今還深受遺害之苦，被法院判刑9月，只是法官心存憐憫輕判而已。至於他到底有沒有酒駕，抓到他時已經過了一天，也無從查證了。

趙少康表示，陳柏惟說當時他兼了兩個工作，請他說明到底是什麼樣的工作要這樣夜以繼日的做？這兩個工作的地點及作習時間是什麼？而且不論是什麼工作，也不能撞了人就跑啊！

趙少康直指，民進黨眾多立委、議員居然在第一時間就讚美他坦承錯誤很有勇氣，這樣的不分是非黑白，真令人唏噓無言，只想嘔吐。陳柏惟的起訴書、判決書對他的惡行記載得清清楚楚，他要如何狡賴？當然只有坦白承認，這根本就是損害控制，哪裡是什麼勇氣？

趙少康說，真正的勇氣是開車小心不撞人，萬一不小心撞人立刻下車查看關心、立刻報警、立刻叫救護車送醫院、立刻通知被撞者家人，還要一起陪著去醫院，哪有一走了之逃之夭夭的？

趙少康還說，而且不是主動投案，是被警方循監視器影像抓到的，這種種的惡劣行徑，民進黨不但不加以譴責，竟然還大加讚賞，民進黨這種護短的厚臉皮功夫，簡直跟犀牛皮一樣飛彈都打不穿，民進黨是要跟陳柏惟一樣被民意淹沒、一起陪葬嗎？

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障