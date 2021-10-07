7日無新增本土與死亡案例 境外移入4例 14:312021/10/07 工商 譚淑珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 7日無新增本土與死亡案例 境外移入4例。（圖／中央流行疫情指揮中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心今（7）日公布國內新增4例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。 指揮中心說明，今日新增4例境外移入個案，為2例男性、2例女性，年齡介於20多歲至40多歲，分別自南非（案16378）、馬來西亞（2例，案16379、案16381）及印尼（案16380）入境，入境日介於今（2021）年9月23日至10月5日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。 美國9月ADP民間就業人口增加超出預期 比特幣強勢回歸 站上5萬美元 #新冠肺炎 #台灣 #確診 #境外移入 #死亡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 頭份六合國小非營利幼兒園啟用 04:102021/10/07 地方新聞 華航女機師突破性感染 醫憂1件事「Delta恐3度犯台」 09:032021/10/07 生活 前瞻推「班班有冷氣」政策花費323億 已裝6.6萬台冷氣 12:262021/10/07 生活 SYM 4MICA百變 通勤露營都行 04:102021/10/07 時尚消費 連8天本土無病例 陳時中：疫情已相對穩定 13:492021/10/07 生活 威馬獲李嘉誠賭王家族企業入股 04:102021/10/07 產業特刊 李國輝縱火燒死9人4度判死 律師上訴辯：有精障不應判死 12:062021/10/07 社會 Delta來襲 女副機師突破性感染 04:102021/10/07 焦點要聞 花蓮重陽敬老金加碼 85歲以上最多可領萬元 15:172021/10/07 生活 能耗雙控 大陸官媒：遏制兩高盲目發展 04:102021/10/07 焦點新聞 華航女機師感染源不明 醫揭染疫途徑曝恐怖漏洞 09:472021/10/07 生活 生活熱門新聞 地方媽媽辭清潔工 改拍辣照翻轉命運 一年狂賺1300萬 - 生活 尪稱「被副理找吃飯」每天晚歸 她一通電話驚覺：被騙了 - 生活 1歲嬰捐雙腎救2女童竟遭酸 爸爸吐246字心聲令人淚崩 - 生活 百萬劑莫德納明天抵台 陳時中曝最快開打時間 - 生活 寫聯絡簿告狀學生數學只考8分 家長神回2字老師秒服了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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