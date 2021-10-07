中央流行疫情指揮中心今（7）日公布國內新增4例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增4例境外移入個案，為2例男性、2例女性，年齡介於20多歲至40多歲，分別自南非（案16378）、馬來西亞（2例，案16379、案16381）及印尼（案16380）入境，入境日介於今（2021）年9月23日至10月5日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。