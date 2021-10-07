戰遊網 (Wargaming.net) 宣布，旗下《戰艦世界》（World of Warships）今天正式發表0.10.9版本更新，推出限時萬聖節主題活動等一系列全新內容，德國主力艦也將進入搶先體驗階段。

0.10.9版本更新中，「德國主力艦：第 1 部分」將率先登場，開放德國 III 至 X 階主力艦讓玩家搶先體驗。德國主力艦的主炮不多，且射程以其艦種而言相當短，但這些主力艦的精準度在同儕中可說是首屈一指，玩家將發現發射的砲彈能又狠又準的射準敵人。VII 階及以上的德國主力艦則裝載了長程魚雷。

玩家可藉由德國代幣來兌換德國主力艦，德國代幣為新的暫時性資源，可藉由參與「個人挑戰」全新限時活動、免費每日組合包、以達布隆兌換的組合包來獲取，或者在軍械庫中以社群代幣兌換。另外，以歡慶德國主力艦開放搶先體驗，漢堡港也已此版本中更新。

0.10.9版本更新推出的第三週，全新限時戰鬥類型「暮光狩獵」將會開放讓玩家指揮酷炫的未來艦艇對抗暮光艦隊。在此新戰鬥類型中，16 名玩家將在巨大的 Polygon（多角之域）地圖上對抗彼此，並與由可怕的 Rasputin 所領導的暮光艦隊（由電腦控制）作戰。玩家能從 9 艘玩法各異的艦艇中選擇一艘來參與暮光狩獵，選項包含 IX 階Valkyrie、 IX 階Gale、 IX 階Heracles、 X 階Hector X 階Avenger、X階 Whirlwind、Fangblade (X牙刃)、Thornridge ( X刺脊)、Lobster-Eyed ( X龍蝦眼) 等戰艦。在摧毀猛獸和其他玩家時，玩家將獲得暫時性資源 —戰鬥點數，而玩家的目標是盡可能收集多數量的戰鬥點數。

做為今年的萬聖節特別活動，「拯救 Transylvania」和「黑暗中的光芒」也會限時重返遊戲。整個 0.10.9 版本更新期間，玩家不僅能以普通和困難難度，還能在非常困難之難度下進行這兩項行動。

另外，0.10.9 版本更新期間將開放全新限時活動「個人挑戰」，活動目標是盡量獲取基本經驗，同時讓玩家展現使用不同國家和類型艦艇的戰鬥技巧。玩家可使用 V 階及以上的可研發艦艇參與活動，活動獎勵則包含煤炭和德國代幣，可以用來兌換全新德國主力艦、迷彩跟紀念旗幟等物品。

最後，隨機戰鬥中將於0.10.9 版本更新暫時加入租用潛水艦，以此方式提供潛水艦能藉此控制海上的潛水艦數量，避免佇列時間過長。