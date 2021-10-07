花蓮縣鳳林鎮箭瑛大橋是紀念44年前因公殉職老師張箭、鄧玉瑛，因舊橋老舊、狹窄，縣府爭取經費興建二代橋梁，7月底正式通車，縣府也保留舊橋2座橋墩及橋面，設計為紀念廊道，象徵2位老師的英勇事蹟永傳流傳在世人心中。

花蓮縣鳳林鎮箭瑛大橋是紀念44年前因公殉職老師張箭、鄧玉瑛，因舊橋老舊、狹窄，縣府爭取經費興建二代橋梁，並保留舊橋部分橋墩及橋面，設計為紀念廊道，日前在追思紀念活動中正式啟用。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

位在花46線的箭瑛大橋橫跨花蓮溪，連結鳳林鎮山興里與鳳林鎮市區，1977年颱風來襲，張箭、鄧玉瑛2名老師冒險涉溪到校上課，於協助學童渡溪時，不幸遭大水沖走溺斃，時任行政院長蔣經國隔年興建「箭瑛大橋」，是花蓮第一座水泥橋。

箭瑛大橋使用逾40年，橋寬不足，橋墩毀損嚴重，殉職老師鄧玉瑛胞兄、前建設處長鄧明星提案重建二代大橋，提供更安全的道路，並採雙塔造型脊背橋，以雙手合十造型象徵2名老師持續守護鎮民，2019年動工興建，2021年7月29日正式通車。

為了紀念2名老師英勇事蹟永遠流傳，花蓮縣府在拆除舊橋過程中，保留東側2座橋墩及橋面，設計成紀念廊道，日前與追思2名殉職教師的紀念活動中正式啟用，鄧明星也感謝縣府讓2名老師的事蹟藉以永久保存，期盼教育界未來有能力成立箭瑛教育文化學會，持續彰顯師道教育精神。

縣長徐榛蔚說，箭瑛大橋守護著鳳林鎮民，同時也見證2名老師的師道精神，張老師與鄧老師守護孩子的教育權利，是歷史人文資產，不應該被遺忘，雖然時空交錯，但歷史、文化應被保護，維持現在擁有，因此縣府近年積極挖掘各地豐富的人文資產，努力將過去拼湊起來。

此外，紀念廊道邊的箭瑛公園，立有張箭和鄧玉瑛紀念銅像，廊道上則設置解說牌，闡述箭瑛大橋歷史與2位老師事蹟，民眾也能透過QR Code，看到舊箭瑛大橋的歷史照片與新橋建造過程全程縮時攝影，讓舊橋與新橋相互輝映。