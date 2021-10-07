在美股收高，國際股市紛紛走高帶動下，台股今天開高走高，電子、航運、金融股收高下，終場站上16700點，以16713.86點作收，上漲320.7點，漲幅1.96％，成交金額2936.42億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，全球景氣復甦、大陸能耗雙控的政策，物價持續上漲；美聯準會、歐洲、日本、英國等主要央行均坦承通膨升溫，加上石油輸出國組織與同盟國（OPEC+）並未進一步增產，導致國際油價近期呈現高檔震盪，通膨問題蔓延盤面。台灣同樣面臨通膨問題，主計總處9月消費物價指數（CPI）年增率2.63％，創近8年半來新高，上漲主因來自油料費上漲24.88％，加上機票、蔬菜、肉類、水果及成衣價格上漲等，顯示未來油價等原物料價格若無法回檔，本季通膨問題仍是市場關注問題，對於指數始終會產生不確定性。

美元指數近期持續維持在高檔，已經穩穩站在月、季線之上，使得近期亞幣持續維持弱勢，跌落至月線之下附近，預期台幣在此影響下，短期不容易升值，不利於後續資金動能轉強。

外資近期在現貨市場出現賣超，不過期貨未平倉空單進行回補，本土投信在集中則再次加碼。整體來看土洋法人目前看法分歧，不過觀察外資期貨空單已有減少，短線偏空看法已有轉向跡象。

觀察融資餘額近期持續減肥，加上技術指標已經在低檔轉強，隨著5日線扣抵值續降，5日均線也出現翻揚，大盤短線若有機會站穩5日線，有望迎來跌深反彈行情。