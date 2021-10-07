42歲洪姓男子7日中午駕車行經桃園市龜山區頂湖路長庚醫院桃園分院旁時，疑似車速過快，擦撞護欄後翻覆。（翻攝照片）

42歲洪姓男子7日中午駕車行經桃園市龜山區頂湖路長庚醫院桃園分院旁時，疑似車速過快，擦撞護欄後翻覆，警消獲報趕往現場，消防人員破壞車體後將駕駛救出，所幸並無大礙。警方也協助指揮交通疏導車流。

警方表示，洪姓男子酒測值為0，事故除造成預拌混泥土車嚴重毀損，洪姓男手腳也有多處擦挫傷，所幸並無大礙。因預拌車排除耗時，造成頂湖路一度封閉，員警現場以單線雙向通行疏導車流。龜山分局交通分隊長陳政斌呼籲民眾駕駛車輛行進下坡處，應減速慢行，放慢車速，才能避免是類交通事故發生，以維護交通安全。