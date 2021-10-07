嘉義縣有3個休閒農業區，為打響休閒農業區知名度，縣府整合推出「嘉義陽光郊遊社」品牌概念，在10月、11月強推3大休區年度節慶活動，廣邀民眾一起去郊遊。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

陽光郊遊社也精選3個休閒農業區的在地好物，並推出限時快閃店活動，方便民眾在地好物一站購足。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣有3個休閒農業區，為打響休閒農業區知名度，縣府整合推出「嘉義陽光郊遊社」品牌概念，在10月、11月強推3大休區年度節慶活動，廣邀民眾一起去郊遊，認識當地文化及產業特色。

嘉義縣農業處農村發展科長張安吉指出，嘉縣共有3個休閒農業區，分別為藏有400多年古老開庄歷史的「南笨港」，海拔達1000多公尺，擁有風光秀麗茶園和茶屋的「瑞峰太和」，以及位於阿里山最南端，林相蔥鬱原始的「茶山部落」， 由於3個休閒農業區都有豐富歷史人文、地方產業、特色景點、生活飲食文化及年度節慶，縣府才整合推出「嘉義陽光郊遊社」，以品牌概念行銷休閒農業區。

迎來趨緩疫情和五倍券振興效應，張安吉說，休閒農業區3場節慶也在10月及11月接力登場，包括新港鄉「1750南笨港古庄文化季」、梅山鄉「1314瑞峰太和朝茶音樂會」及茶山部落辛勤一整年歡慶感恩的「Hufu茶山部落涼亭分享節」。

自10月25日開始，只要前往各休區指定店家完成活動指示，就送價值超過1500元在地優質農產品禮盒，包含南笨港以珍貴臺灣芝麻壓榨的清麻油、五穀麵線、瑞峰太和優質茶包及陽光郊遊社茶杯組、茶山獨特氣候及地理環境醞釀而成的咖啡，總數量150分。

另外，陽光郊遊社也精選3個休閒農業區的在地好物，並推出限時快閃店活動，方便民眾在地好物一站購足，張安吉說，只要在節慶活動指定期間，都能一次買到3個休區精選良品，此外還有「瑞峰太和茶屋小旅行」、「南笨港古庄小旅行」及「茶山部落獵人小旅行」，讓遊客參加完節慶活動後，還能實地探訪當地，加上iRent租車回饋等精彩活動，「等你來＋1」。

「1750南笨港古庄文化季」即日起至31日止，在新港鄉板陶窯交趾陶剪黏工藝園區舉行，快閃店活動安排在16日、17日兩天。「Hufu茶山部落涼亭分享節」11月27日、28日在茶山部落搭配快閃店登場。