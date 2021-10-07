允強9月營收為18.09億 年增59.90％ 14:432021/10/07 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 不銹鋼管大廠允強（2034）9月合併營收為18.09億元、年增59.90％，創今年單月次高，累計合併營收達到131.27億元、年增34.60％。 此外，另一鋼管大廠彰源（2030）9月合併營收達到13.37億元、年增36.42％，累計合併營收達到106.91億元、年增38.35％。 全宇9月營收 年增12.99％ 旺宏9月營收56.79億元 Q3營收創新高 #允強 #彰源 #合併營收達 #月營收 #不銹鋼管 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 建築訂單需求旺 世豐前9月營收達21.14億元 、年增35.48％ 10:392021/10/07 財經 華立9月及Q3營收雙寫新高 12:102021/10/07 財經 《電子通路》聯強Q3營收逾千億元 前3季亦創高 15:262021/10/07 財經 宏益集盛9月營收 年增近四成 04:102021/10/07 證券．權證 智伸科技第三季及前九月合併營收創同期新高 12:392021/10/07 財經 《國際產業》拚超車特斯拉 通用：2030年營收倍增 13:092021/10/07 財經 《鋼鐵股》運錩9月、Q3、前三季營收 同創高 10:192021/10/07 財經 559億 聯電Q3營收創新高 04:102021/10/07 財經要聞 《半導體》京元電Q3營收登峰 Q4拚再創高 10:032021/10/07 財經 圓點 9月營收穩定回升 04:102021/10/07 證券．權證 《半導體》昇陽半Q3、前3季營收 齊創同期新高 13:432021/10/07 財經 財經熱門新聞 船票換鈔票時間到？謝金河2理由續抱航運股 - 財經 主計長稱蚵仔麵線「20元」被罵爆 他氣炸嗆：伙食有僕人打理？ - 財經 1分鐘讀財經》恒大、限電不夠看 台股利空大魔王來了：嚇爆散戶 - 財經 恒大風暴掃向歐洲大國 陸資奔逃 數千高級住宅恐放著爛 - 財經 大陸缺電關鍵原料沒了 韓晶片業將爆1件慘劇 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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