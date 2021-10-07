不銹鋼管大廠允強（2034）9月合併營收為18.09億元、年增59.90％，創今年單月次高，累計合併營收達到131.27億元、年增34.60％。

此外，另一鋼管大廠彰源（2030）9月合併營收達到13.37億元、年增36.42％，累計合併營收達到106.91億元、年增38.35％。

全宇9月營收 年增12.99％
旺宏9月營收56.79億元 Q3營收創新高
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