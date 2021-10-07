不銹鋼管大廠允強（2034）9月合併營收為18.09億元、年增59.90％，創今年單月次高，累計合併營收達到131.27億元、年增34.60％。

此外，另一鋼管大廠彰源（2030）9月合併營收達到13.37億元、年增36.42％，累計合併營收達到106.91億元、年增38.35％。