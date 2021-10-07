社群媒體巨擘臉書近來接連受挫，才剛遭吹哨人指控撕裂社會、利益至上，又發生全球大當機，「華爾街日報」援引知情人士的話報導，臉書近日放慢推出兒童版IG等產品的腳步。

根據報導，臉書（Facebook）高層也已暫緩現有產品部分業務。

臉書並未立即回應路透社記者要求置評。

美國國會議員和倡議團體先前以安全疑慮為由，反對臉書推出兒童版的照片分享應用程式Instagram，臉書上週表示將暫停相關計畫。

曾任臉書公民假消息團隊產品經理的郝根（Frances Haugen）透露，她就是先前匿名提供文件、引領華爾街日報進行調查的吹哨人後，臉書最近幾週受到強烈抨擊。

此外，臉書工程師4日例行維護數據中心網路時，不小心在發送指令時切斷臉書數據中心與世界各地的連線，導致WhatsApp、Instagram和Messenger等旗下社群媒體和傳訊服務全面當機超過6小時，影響全球35億用戶，對面臨內部文件外流、弊病曝光的臉書來說，無疑是雪上加霜。

臉書股價本週已挫跌約3%。