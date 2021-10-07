不少人都希望能用便宜的價格買進好的食材。近日一名女網友表示，到全聯買菜，竟讓她買到一包只要5元的大陸妹，令她開心地直呼自己撿到便宜，貼文曝光後，大批網友都十分驚訝，但其中也有內行人點出便宜關鍵，「那是賣好幾天了，外面的黃葉都剝好幾層了」。

原PO昨（6）日晚間於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》分享一張照片指出，到全聯購買生鮮蔬菜，在蔬果區中發現一包大陸妹，但卻只要5元，她驚喜不已「5元好便宜啊！而且是新鮮的」。

貼文曝光後，不少網友都十分驚訝，「會不會是標錯價吧」、「別人家的全聯總是不會讓人失望」、「請問哪裡的全聯啊」、「也太便宜了吧！這種價格現在已經看不到了」、「一瞬間回到了40年前的物價」、「我也想遇到這樣的折扣優惠」、「菜價總算回穩了嗎？」

不過留言中也有內行人眼尖發現，原PO所購買的青菜並非完整的「一把」，而是整理過後再裝成一包販售，「那是賣好幾天了，外面的黃葉都剝好幾層了」、「應該是整理過的，外面黃葉都摘掉了」、「外面不好的都剝掉了，便宜惜福出清也很棒啦」、「已經撥得剩下沒幾葉了」、「不OK，菜都氧化掉了」。