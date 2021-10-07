「行船走馬七分險！」台中市區民眾要上國道三號或往龍井沙鹿，經常會走台灣大道轉中興路再右轉向上路，因中興路與向上路為T字路口，造成中興路右轉向上路車輛經常與向上路直行車流發生爭道現象；民眾向市議員楊典忠陳情，雖然中興路右轉車道有設置「讓」標誌，但是上下班車流太大，不是一個簡單「讓」字可以解決爭道問題，希望議員可以督促市府改善。

楊典忠會勘後說，向上路是台中市通往國道三號主要道路，也是市區通往海線龍井沙鹿台中港的要道，尖峰時間車流量相當多，光向上路主幹道的車輛就可以讓中興路車流動彈不得。

楊典忠指出，根據台中警察局資料，龍井區中興路與向上路六段路口每年都發生十多件A2或A3交通事故；他認為該路口應該做好分流管控，否則就應增設紅綠燈確實分流通行，保障用路人安全。

交通局工程科長周志遠表示，龍井中興路往沙鹿下坡方向引道匯入向上路改善，交通局研擬3項方案，1、設牌面引導中興路快車道汽車往前至向上路再右轉；2、調整路口號誌時比，讓中興路快車道綠燈時，向上路下坡方向為紅燈；3、於引道增設號誌，目前已進行路口號誌時間，讓中興路與向上路車輛分流行駛，避免爭道發生車輪下的悲情！