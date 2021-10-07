高嘉瑜外婆打第2劑莫德納後血栓、恍惚 住院觀察中 14:532021/10/07 中時新聞網 李慈音 、中時、 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨立委高嘉瑜。(圖/翻攝自高嘉瑜臉書) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨立委高嘉瑜外婆日前施打第二劑莫德納，傳出接種後不到一周出現血栓，高嘉瑜今（7）日受訪時證實此事，表示外婆目前生命跡象穩定，預計明日出院。至於外婆的狀況是否與疫苗有關，後續還須請醫師觀察。 高嘉瑜的外婆高齡80歲，近日傳出施打第二劑莫德納後不到一周，發生血栓、恍惚、記憶不好等狀況，以致原本可以自理生活，如今卻需家人照顧。高嘉瑜表示，外婆的狀況是否與疫苗有關還須觀察診斷，目前人在醫院，預計明日出院。 百萬劑莫德納明天抵台 陳時中曝最快開打時間 打高端右手掌喪失觸覺逾1個月 男嘆：當初怕死才選國產 #外婆 #高嘉瑜 #血栓 #記憶 #莫德納 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 衛生所造冊 苗栗開放69歲民眾施打第2劑莫德納 15:552021/10/07 生活 BNT加開11萬人限時預約 6成名額已搶光 14:242021/10/07 生活 華航女機師在哪染Delta 陳時中：基因定序明出爐 14:312021/10/07 生活 180萬劑BNT今明報到 全年齡開打 04:102021/10/07 生活新聞 1分鐘讀財經》恒大、限電不夠看 台股利空大魔王來了：嚇爆散戶 08:132021/10/07 財經 國泰醫誤植接種資料 校正回歸3075筆 04:102021/10/07 生活新聞 年逾40萬人死於瘧疾 世衛批准全球首款疫苗 10:522021/10/07 國際 印地安泉網賽》地主爭光 3女將單打首輪過關 15:532021/10/07 體育 華航女機師突破性感染 醫憂1件事「Delta恐3度犯台」 09:032021/10/07 生活 技嘉三業務齊揚 9月營收登頂 04:102021/10/07 產業．科技 低碳經濟夯 綠能投資再領風潮 04:102021/10/07 投資理財 政治熱門新聞 首波紙本五倍券明9點開領！不是24hr都能拿 懶人包一次看懂 - 政治 陳柏惟肇逃是否影響罷免？最新網路民調結果出爐 - 政治 陳柏惟若出「這招」郭正亮驚：民進黨改支持罷免 - 政治 好食券明天就能開始用了！ 最實用5大QA整理 - 政治 肇逃後再爆涉賭 陳柏惟：就是和朋友去打電動 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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