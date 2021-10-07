民進黨立委高嘉瑜外婆日前施打第二劑莫德納，傳出接種後不到一周出現血栓，高嘉瑜今（7）日受訪時證實此事，表示外婆目前生命跡象穩定，預計明日出院。至於外婆的狀況是否與疫苗有關，後續還須請醫師觀察。

高嘉瑜的外婆高齡80歲，近日傳出施打第二劑莫德納後不到一周，發生血栓、恍惚、記憶不好等狀況，以致原本可以自理生活，如今卻需家人照顧。高嘉瑜表示，外婆的狀況是否與疫苗有關還須觀察診斷，目前人在醫院，預計明日出院。