宜蘭縣礁溪鄉一家銀樓昨（6日）近8點準備關店前，忽然闖進一名持槍歹徒，歹徒不由分說就朝林姓老闆開槍，子彈擦過林男頭部右側，強烈的震盪力造成他腦部出血、顱骨骨折等傷勢，搶匪遭老闆妻兒抵抗後無法搶金飾，立拔拔腿逃逸，專案小組中午在花蓮新城鄉一處民宅攻堅，順利逮捕搶匪，已帶回宜蘭偵訊。

遭子彈擦過頭部的林姓老闆經送醫後幸無大礙，目前生命徵象穩定。警方調查，發現歹徒為預謀犯案，事前曾前往勘查過現場，幸好老闆妻兒拿書本及椅子反抗，才讓搶匪倉皇逃逸。

槍擊案發生在昨(6日)晚7時50分，當時銀樓內有69歲林男與其妻兒在店內，銀樓準備關店休息前，持槍歹徒闖入向林男開槍，並要脅林男兒子拿出金飾，林妻趁歹徒不備，以書本打歹徒的手，其子再持椅子反抗。

歹徒見狀後逃逸，銀樓內並無財物損失，林男送往陽明交通大學附設醫院救治。院方表示，子彈並未進入體內，但林男腦部有出血、顱骨骨折等傷勢，目前生命徵象穩定、意識清楚，醫師研判暫時不用開刀，林男在加護病房觀察中。

案發後，警方立即到場採證，並調閱監視器畫面，該名歹徒逃逸時是徒步離開，初步了解是歹徒1人作案，做案後連夜逃回花蓮，經專案小組掌握身分及行蹤後，上午得知藏匿處，立即派員前往埋伏攻堅，順利破案。