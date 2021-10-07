白宮發言人莎琪（Jen Psaki）今天說明美國總統拜登（Joe Biden）提到的「台灣協議」，重申美國立場是恪守台灣關係法下的對台承諾。

拜登昨天針對媒體詢問中共軍機近來頻繁擾台時表示，他曾與中國國家主席習近平談到台灣。兩人同意遵守台灣協議（Taiwan agreement），他也明確表明除了遵守協議外，習近平不應做其他事。

但外界對「台灣協議」指什麼感到困惑。

莎琪今天在例行媒體簡報被問及此事時首先澄清，拜登與習近平近日並未通話，兩人通話次數就是兩次。

拜登今年2月、9月兩度與習近平通電話。

莎琪接著表示，拜登在與習近平通話時重申美方立場是恪守基於台灣關係法下的承諾，這是拜登上次與習近平通話時重申的內容，也幾乎是他在每次領袖層級與其他層級談話都會提及的一點。

美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）今天出席雙橡園國慶酒會接受媒體訪問時也被問到「台灣議題」。他說，美中之間與台灣相關的協議就是美中三公報，這應該就是拜登所指的內容，除此之外，美中沒有其他與台灣有關的協議。

他也重申，美國政策基本不變，仍是基於美中三公報、台灣關係法與六項保證的「一中政策」。

1979年美國與中華民國斷交、與中華人民共和國建交時制訂台灣關係法，其中第2條寫道，美國政策是須表明美國決定和中華人民共和國建立外交關係之舉，是基於台灣的前途將以和平方式決定這一期望；任何企圖以非和平方式來決定台灣前途之舉，包括使用經濟抵制及禁運手段在內，將被視為對西太平洋地區和平及安定的威脅，而為美國所嚴重關切。