向來廣受好評的台北市公共自行車YouBike，兩系統合計騎乘人次將於10月突破2億，預計下周即可達標，北市交通局與微笑單車為此推出一系列慶祝活動，第2億人次的幸運兒將獲1萬元現金，騎乘達10次還有機會抱走iPhone13，上粉絲團填答試卷還有機會抽超可愛限量YouBike 2.0造型悠遊卡。

YouBike試辦計畫最早於2009年在台北市信義區啟動、2012年正式營運，全市共計有400個場站，2018年時騎乘人次突破1億人，為共享單車創下首個里程碑；2020年YouBike2.0問世，於公館試辦後，隔年5月正式營運，目前已有660個站點，年底將達750站，預計明年可增加至1200站。

據交通局統計，隨著YouBike2.0場站越來越多，租借次數也逐漸提升，雖然5月適逢本土疫情升溫，兩系統的騎乘人數幾乎腰斬，但目前已恢復3級警戒前水準，目前1.0系統佔總租借次數的6成，2.0系統則以4成緊追在後。

交通局指出，統計至7日止，兩系統累計騎乘人次為1.99億，每日用量約為9.4萬，意即再過1個禮拜內，騎乘人次就會正式衝破2億大關，為持續鼓勵民眾使用YouBike，交通局與微笑單車公司共推出3項慶祝活動。

首先是 「尋找臺北第兩億人次幸運兒」，第2億人次幸運兒將獲現金1萬元及YouBike 2.0造型悠遊卡1張。前、後5名幸運兒（共10名）還能獲得全聯禮券500元及YouBike 2.0造型悠遊卡1張。

第二是「我兩億騎趣臺北」，民眾只要在7日起至11月6日止，於北市租借YouBike1.0或2.0，每達10次即可獲得1次抽獎機會，未來將送出1台128G的iPhone13、全聯禮券500元、YouBike運動提袋、YouBike 2.0造型悠遊卡、全家便利商店大杯冰拿鐵等多項獎品。

第三則是「臺北YouBike小達人讚出來」，只要在7日起至10月21日，於微笑單車官方Fb「YouBike大台北粉絲團」的活動貼文下方回覆試卷，即有機會抽中YouBike 2.0造型悠遊卡。