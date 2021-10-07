刑事局統計，詐欺案件中透過撥打民眾電話，且最猖獗的案類為「解除分期付款詐騙(ATM)」，今年1至8月警方即受理2530件，案件財損約3億6000餘萬元，是全部詐欺受理數中第3高案類。常見的犯罪手法，為詐騙集團透過竊取民眾於網路賣場的交易紀錄，佯稱民眾日前購物付款方式誤選或遭誤植為分期付款，將按月扣繳商品原價價格，誆騙民眾至ATM提款機依指示操作可解除分期付款設定，導致被害人遭騙匯款。

警方進一步抽樣比對7月間電信詐騙案件被害人手機資料，扣除家用市內電話，僅使用手機的2459名被害者中，僅有62名(2.52％)被害人手機有安裝來電辨識APP，有高達9成被害人都是透過自身判斷而誤信電話內容遭詐。

警方進一步檢視62名有裝APP的被害人受騙原因，發現他們因無定期更新資料庫，導致無法以最新資訊辨識詐騙門號，以示警提醒被害人。

警方表示，來電辨識APP確實可於民眾接獲來電的第一時間，利用資料庫數據標註該通電話是否為可疑或遭舉報的偽冒電話，有效提醒民眾。「科技始終來自於人性」，警方認為可由科技輔助工具幫助民眾把關，民眾可在手機安裝來電辨識APP，並應定時更新資料庫數據，透過大數據第一時間反饋來話號碼資訊，以避免遭詐受害。