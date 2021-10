蔡英文總統投書《外交事務》(Foreign Affairs)雙月刊,使用「President of Taiwan」(台灣總統)頭銜,前總統馬英九今天出席中華戰略學會慶祝中華民國110年國慶大會致詞時強調,中華民國是全體國人所共有,不是誰的專利,更不是政黨拿來作騙選票的工具。

馬英九直指,去年國慶典禮上,蔡英文呼籲國內各個政黨一起攜手努力,可是最近蔡英文投稿《外交事務》(Foreign Affairs)雙月刊,署名卻是「President of Taiwan」,R.O.C不見了,請問蔡英文當的是哪一國的總統?

馬英九表示,蔡政府上台後,中華民國失去了7個邦交國、退出2個國際組織(WHA、ICAO),政府頻頻在外交舞台上失誤,卻不斷用非正式外交的事件當作突破,對國人進行大內宣。

馬英九舉例,去年8月,我國在索馬利蘭掛牌設代表處,牌子寫「台灣駐索馬利蘭共和國代表處」,外交部在臉書粉專上說「這塊牌子就寫台灣,沒有贅字(酥胡)」,中華民國居然成了贅字,大家看了會舒服嗎?政府今年7月宣布將成立「駐立陶宛台灣代表處」英文卻是「The Taiwanese Representative Office in Lithuania」,難道不是降格以求?

馬英九還說,外交部長吳釗燮出席美國智庫研討會演講時提到政府正努力推動正名,希望我國能「使用真正的名字」。駐美代表蕭美琴把自己的官銜從「中華民國代表」改為「台灣駐美大使」(Taiwan Ambassador to the US)。這些就是蔡英文口中的「維護中華民國主權」嗎?

針對總統府發言人張惇涵解釋,蔡英文正式投書是用「President of the Republic of China(Taiwan)」名義,對於期刊編輯作出的更改予以尊重。前總統府副祕書長、馬英九基金會執行長蕭旭岑質疑,「總統府尊重外國編輯,卻不尊重國號跟全體國人嗎?這樣的說法問題很嚴重,讓人完全無法接受。」

蕭旭岑指出,過去他在總統府服務的經驗,總統投書外國媒體,內文可能稍有更動,但絕對不會更改作者的頭銜,我方也堅持頭銜絕不能更動,外國媒體一定尊重,總統府的說法經不起檢驗。包括前總統李登輝與馬英九兩位前總統都堅持使用中華民國,「為什麼馬英九跟李登輝兩位總統可以做到,蔡英文做不到?」