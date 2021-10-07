被網友封為「網拍女神」的南韓人氣女模Moon（문이/vivamoon），近日為了即將到來的萬聖節，特別準備了特殊的造型，在個人IG上曬出一系列穿搭照，火辣的好身材也因此成為網友矚目的焦點。

Moon擁有女團般甜美外表與165公分的高䠷身材，加上專業的模特兒經驗，使她成為不少品牌及網拍指定合作的模特兒之一；Moon甚至自己創立服飾及彩妝品牌成為網拍老闆娘，讓事業更上一層樓。另外，她也經常透過IG與粉絲們分享生活，並且不吝嗇的展現凹凸有致的好身材，使IG追蹤數持續攀升，目前已吸引超過72.5萬人追蹤，

近日Moon為了迎接一年一度的萬聖節，也特別準備了一套性感的女僕裝，等待那天道來與好友們狂歡，只見她頭上戴著粉色的髮箍，身上則是穿著粉白色與黑色的拼接女僕造型洋裝，搭配性感過膝網襪，而洋裝領口深U的性感設計，與超短的裙襬，使她飽滿上圍與一雙筆直又白皙的長腿一覽無遺，加上她擺出各種俏皮的姿勢，瞬間電暈一票網友。

照片最後Moon還不忘加碼曬出「上帝視角」的自拍照，電得網友直呼「這套造型太可愛了」、「超級可愛」、「喜歡這身穿搭」、「好辣好辣」、「身材真好」、「萬聖節還沒到就這麼辣」，吸引超過萬人按讚。