中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」隊長巫苡萱，擁有甜美外型與火辣身材，是不少粉絲的頭號女神，instagram超過74萬粉絲追蹤，足以見得超高人氣，常在社群曬美照讓粉絲大飽眼福的她，日前曬岀炸岀傲人上圍的養眼照，引起網友議論。

巫苡萱曬岀V領黑色短版上衣，下面只穿著一條黑色小褲，坐在櫃子上喝牛奶的她，不僅大方秀岀完美的S型曲線，還大放露出超翹蜜桃臀，讓人看的血脈賁張，下一張則是對著鏡頭露出招牌甜美微笑，一對飽滿的北半球幾乎要撐破上衣，接著更將身體稍往前傾，立刻擠出一條大深溝，超邪惡視角讓人眼睛大吃冰淇淋，幾乎難以再將視線移開。

巫苡萱上傳的一系列辣照，短短一天就吸引上萬人按讚，更紛紛留言：「苡萱好美，光看照片都已經戀愛了」、「苡萱這樣太美太辣了吧」、「看到苡萱的笑容，總是這麼的治癒人心」、「辣辣辣辣辣，根本試圖讓人戀愛啊」、「美到不能夠再美了啦」、「笑容甜到我都快要蛀牙了啦」、「根本引誘犯罪準備報警了」。

巫苡萱日前發文曬出多張登山美照，她穿著黃色運動內衣，露出一截零贅肉腹肌，豐滿上圍隨時都要掉出，尤其兩條馬甲線搶盡所有人目光，目前事業正在起步的她，前陣子被拍到和「BLACKMIGHT黑色勢力」成員REX在街頭放閃，可見情場也相當得意。