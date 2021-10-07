美國僅次於沃爾瑪的第二大實體連鎖零售集團Target開始向客戶提供購物超過100美元就享有Affirm線上分期「先買後付」（buy now pay later,BNPL）服務，受此激勵，周三Affirm股價飆漲20%，收在133.70美元。

Target在官網中表示，隨著年終節日購物季準備開跑，該百貨公司將與金融科技公司Affirm和Sezzle展開合作。Target金融和零售服務部門總裁Gemma Kubat表示，我們知道顧客希望在預算內享有輕鬆且負擔得起的付款方式。

RBC Capital Markets表示，BNPL服務可帶動零售轉換率（conversion rate）提高20%～30%，並使每筆訂單平均價格（average ticket size）提高30%～50%。

今年1月Affirm以每股49美元價格上市，自上市以來股價已經大漲逾150%，目前市值突破350億美元。

在此之前，Affirm最受到關注的合作案是在8月下旬宣布電商巨頭亞馬遜為購物超過50美元的顧客提供「先買後付」服務，成為Affirm第一家提供該分期付款服務的第三方業者，當下Affirm股價應聲飆漲47%。在8月初，Affirm也與蘋果公司展開合作，為iPhone手機、iPad平板和Mac電腦提供融資服務。