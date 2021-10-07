台中市政府政風處7日舉辦「110年度採購常見缺失廉政法紀宣導課程」，邀請台中市議會行政室主任陳有政擔任講師。（台中市政府提供）

為提升採購知能，台中市政府政風處7日舉辦「110年度採購常見缺失廉政法紀宣導課程」，邀請台中市議會行政室主任陳有政擔任講師，透過法令解析及案例講解，提升市府採購人員專業法令認知，有助完善機關採購業務。

政風處指出，為持續提升進階採購人員專業知能、深化採購人員廉潔意識，市府規劃「110年度採購健檢專案宣導活動實施計畫」專案講習，藉以培訓市府優質採購人力，並聚焦導正採購稽核常見缺失，召開研討會議，協助機關學校完善採購作業程序，提升採購廉潔效能，落實「陽光政治、效能政府」的施政願景。

政風處強調，市府於防疫期間持續規劃線上內容，錄製「善用政府採購-採購評選常見缺失諮詢站」的影音教學光碟，發送各機關學校適時播放研習，並將去年度錄製的「善用政府採購-採購有夠正小講堂」影音課程，上架「e等公務園＋學習平台」網站，鼓勵同仁前往觀看，藉由線上課程持續深化同仁採購法令專業知能。