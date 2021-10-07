台南市長黃偉哲（左）參觀南投縣槑休閒農業區蜂蜜產品。（劉秀芬攝）

台南市亮哥生態風味體驗養殖場展示特色商品。（劉秀芬攝）

搶觀光旅遊商機，台南市休閒農業發展協會與南投縣休閒農業策略聯盟7日簽訂結盟，希望透過教育訓練、觀摩參訪、行銷推廣相互支援，讓兩縣市休閒農業產生1＋1大於2的效益；台南市長黃偉哲、南投縣農業處處長陳瑞慶也到場推銷「5G健康遊南投 放心玩台南農場」遊程。

黃偉哲表示，南投縣已經有13個休閒農業區，台南市目前有4個，另4個在送審中，此次聯盟，可以借重南投縣的經驗，幫助台南休閒農業的發展；至於10月8日即將開始使用的振興5倍券，黃偉哲也希望有機會與南投聯盟，藉著旅遊業者串接旅遊景點，南部遊客可從台南玩到南投，北部遊客可以先到南投再玩到台南，發揮1＋1大於2的效果，提供消費者更多的選擇。

陳瑞慶則說，休閒農業區是台灣農村的縮影，不管是生產、食品加工，包括友善耕作、生態保育理念，都可以藉由農場業者與遊客分享，是休閒農業發展重點。此次的合作，兩縣市可以彼此可以相互觀摩學習，尤其在行銷、人才培訓經驗分享交流。

台南市休閒農業發展協會表示，在農委會輔導下，協會推出體驗農場Goodplace（環境好自然）、Goodfood（食材好鮮）、Goodfun（體驗好有趣）、Goodfriend（農民好友善）、Goodtime（歡樂好時光）的5G健康遊放心玩農場遊程，藉由7日簽約活動，雙方於西拉雅國家風景區管理處官田遊客中心擺攤，展示台南市與南投縣休閒農業特色與遊程。

台南市休閒農業發展協會總幹事鄭慶凰表示，除了日後的教育訓練合作、觀摩參訪等，也希望多合作於台南市或南投縣舉辦展示宣傳活動，讓兩地民眾、旅遊業者了解對方的休閒農業特色，促進兩地的觀光交流。