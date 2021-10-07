今年除了振興券5倍券，各部會也推出加碼票券，農委會推出的農遊券去年反饋正面，今年也積極推出，然而今年消費方式由紙本改為電子支付，讓不少不熟悉電子設備的長輩大喊不方便。

根據統計，去年農遊券的使用以農會展售中心、農民直銷專區等消費佔7成，其他如休閒農場、鄉村體驗、農村社區等佔約3成，基於消費與家庭同樂的性質，大部分民眾對農遊券的回饋相當不錯。

然而今年農遊券和去年不同的是，除了面額與張數不同，更從紙本消費改為電子支付，雖然使用上對多數人不成問題，但對年長者而言卻造成不方便。

張姓長輩表示，孩子都大了也都有家庭，大部分時間都是和太太出去走走，但平常除了用FB和LINE，其他APP幾乎不會用，現在要用手機來扣款，其實沒有去年那樣方便。

陳姓長輩不滿，自己年紀大了要學電子支付很花時間，APP點進去後每個按鍵長得都一樣，紙本直接出來多方便，「不是說電子方式不好，但這不是老人家消費的習慣，振興加碼很有誠意，但也要方便啊！」

水保局坦言，這部分建議還是由長者的晚輩協助，或者直接由晚輩帶長輩到農村進行消費。