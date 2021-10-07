新北今天持續0確診，新北市長侯友宜今主持疫情記者會表示，目前列管數151人、本日可解隔數13人；至於新北有女高中生疑似在接種BNT後患紅斑性狼瘡，導致腎臟發炎住院，新北市衛生局長陳潤秋表示，目前為止根據國外疫苗安全監測，沒發現疫苗本身跟紅斑性狼瘡有相關性，衛生局也尚未接獲個案通報，如接到通報未來會轉給中央由專家小組審議是否跟疫苗有關。

新北市衛生局長陳潤秋表示，目前為止根據國外疫苗安全監測，沒發現疫苗本身跟紅斑性狼瘡有相關性。(陳慰慈攝)