女高中生打BNT疑誘發紅斑性狼瘡 新北衛生局回應了 15:182021/10/07 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北有女高中生疑似在接種BNT後患紅斑性狼瘡，導致腎臟發炎住院。圖為接種示意圖。（達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北今天持續0確診，新北市長侯友宜今主持疫情記者會表示，目前列管數151人、本日可解隔數13人；至於新北有女高中生疑似在接種BNT後患紅斑性狼瘡，導致腎臟發炎住院，新北市衛生局長陳潤秋表示，目前為止根據國外疫苗安全監測，沒發現疫苗本身跟紅斑性狼瘡有相關性，衛生局也尚未接獲個案通報，如接到通報未來會轉給中央由專家小組審議是否跟疫苗有關。 新北市衛生局長陳潤秋表示，目前為止根據國外疫苗安全監測，沒發現疫苗本身跟紅斑性狼瘡有相關性。(陳慰慈攝) 北市2國小預防性停課1天 匡列114人視同Delta處理 桃園BNT、AZ、莫德納齊開打 鄭文燦：疫苗月會較忙碌 #新冠肺炎 #台灣 #新北 #紅斑性狼瘡 #女高中生 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 打完莫德納2劑仍確診 黃珊珊證實：女機師染的是Delta 22:102021/10/06 生活 反對戶外鬆綁不戴口罩 男星開第一槍：不要開玩笑了 09:362021/10/06 娛樂 鄭文燦：台北市長選舉「藍白合作機會不大」 批國民黨已「走鐘」 19:122021/10/06 政治 華航女機師突破性感染 醫憂1件事「Delta恐3度犯台」 09:032021/10/07 生活 疫苗分批釋出 北市議員轟柯玩魷魚遊戲 04:102021/10/06 生活新聞 馬國女大生擄殺案遭彈劾 時任分局長楊慶裕︰虛心接受 11:392021/10/06 社會 影》新北連7天本土清零 侯友宜：KTV開放第一天已14家復業 14:432021/10/06 生活 除了BNT防新冠肺炎外 醫：青少年也該打這些疫苗 11:032021/10/07 健康 Delta來襲 女副機師突破性感染 04:102021/10/07 焦點要聞 第11輪疫苗打BNT、AZ 首度分流預約做法曝光 14:142021/10/06 生活 蘇貞昌：47歲以上民眾可以打BNT了 21:022021/10/06 生活 生活熱門新聞 地方媽媽辭清潔工 改拍辣照翻轉命運 一年狂賺1300萬 - 生活 1歲嬰捐雙腎救2女童竟遭酸 爸爸吐246字心聲令人淚崩 - 生活 尪稱「被副理找吃飯」每天晚歸 她一通電話驚覺：被騙了 - 生活 百萬劑莫德納明天抵台 陳時中曝最快開打時間 - 生活 第11輪疫苗採分流預約 系統增1功能 盼網站不再卡卡 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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