大陸重慶市渝中區的特殊建築「白象居」，是由6棟房子組成的社區，每棟高達24層樓，但卻沒有設電梯，意外成為話題，有趣的是，白象居依山勢建造，而且在3個不同位置設出入口，居民可通往不同的道路，特殊的設計成為打卡景點。

根據《梨視頻》報導，重慶大學建築城市規劃學院教授魏浩嚴表示，重慶當地建築師與居民，為了解決山勢問題，建造房子時會採取較特殊的設計方法，而白象居最奇特的地方，就是高達24層樓但卻未設置電梯，一棟房住了200多戶，住戶多達7、8百人，指這種建築方式現今很少見，屋內的步行路線，格外值得研究。

白象居屬於6棟塔式住宅，三三為一組並分為兩側，中間有空中走廊相通，魏浩嚴提到，內部外側樓梯採雙剪刀式設計，爬樓梯時還能看到江邊美景，由於此社區依山勢建造，為了出路方便，在不同樓層分別設計了3個出入口，16樓設有一個出入口，居民出去就會到白象街，若從樓裡的樓梯向下走，10樓有第二個出入口，底層1樓出入口則通往長濱路。

白象居於1992年建成，是一個完全開放的社區，以一條長廊貫穿6棟樓，因此可以從山下的房子，一路走到山上的，在1994年還獲得重慶市優秀建築設計第一名獎項。白象居的設計者之一83歲孫志經表示，白象居建造最困難的地方就是坡度很大，因此房子幾乎約40%都在山坡上。

孫志經表示，由於當時經費不足，因此他們並未裝設電梯，但考慮到日後需求，因此預留電梯位置，這也使房子內部空間變小，最終採用跌落式走廊設計，以一條道路貫穿6棟樓。當地一名李姓居民透露，他住了20幾年，該樓不僅採光佳，而且出入很方便，如今還成為網紅景點，他也笑著說，經常有遊客會走到迷路。