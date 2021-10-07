國軍退除役官兵輔導委員會為感謝桃園市鄭文燦市長對於榮民(眷)之照顧，特別在今(7)日桃園市八德生命紀念館落成啟用典禮上，由輔導會李文忠副主任委員代表馮世寬主任委員頒發一等榮光專業獎章及證書給鄭文燦市長。感謝鄭文燦就任以來，對榮民(眷)各項福利服務、照顧安置、文化保存等工作推動不遺餘力，貢獻卓著，輔導會肯定其對榮民(眷)付出之貢獻，頒贈榮光專業獎章，這是地方首長且非榮民獲頒此項殊榮之首例。

鄭文燦考量桃園地區未設置軍人忠靈祠，為體恤桃園地區榮民亡故後須遠送外縣市軍人忠靈祠安奉之窒礙，特於八德生命紀念館規劃國軍英靈專區，免費提供計1萬5千餘龕位安厝，這是桃園第一個具有國軍專用櫃位的納骨塔，未來將成為具特色的現代化生命紀念園區，使故榮民英靈原鄉安息，遺族得以就近祭祀追思。

退輔會表示，感謝市長積極倡導眷村保存及宣揚榮民文化，推動眷村鐵三角計畫、設立馬祖新村文創園區、辦理眷村文化節活動等，更與財團法人榮民榮眷基金會合作成立中華民國眷村資源中心，多元整合眷村相關資源，對於宣揚及保存榮民精神及文化，貢獻卓著。