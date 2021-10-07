晨星發布《2021年第四季美國股票市場展望報告》，晨星分析師提出對美國經濟的展望及11大行業中的股票首選。晨星首席美國市場策略師Dave Sekera表示，隨著新冠變種病毒的案例呈下降趨勢，預計美國經濟將恢復正常化的步伐。寬護城河股票（wide-moat，即具有長期競爭優勢的的公司）的估值仍具有吸引力。考慮到中國政府最近採取的一系列監管行動，中國企業面臨的監管風險還沒有結束。但我們認為在價格下跌之後，許多中國企業的美國預託證券ADR提供足夠的安全邊際，足以充分補償投資者面對的風險。

晨星認為，成長型股票在第三季度的表現優於價值型和核心類股票，但持續的經濟復甦將更為利好價值型股票。

晨星美國經濟研究主管Preston Caldwell認為：「預測通膨將在2022年放緩，但即使通膨持續的時間超過我們的預期，寬護城河股票通常更有能力承受成本上漲。此外，如果遇上市場調整，寬護城河股票亦較穩健。」

晨星首選的「寬護城河股票」包括：百勝中國Yum China、Biogen（渤健）、Merck & Co（默克藥廠）、Amazon.com（亞馬遜）、Lockheed Martin（洛克希德·馬丁）、Intel（英特爾）、Enterprise Products Partners，Constellation Brands（星座品牌公司）、Berkshire Hathaway（波克夏·海瑟威）、Wells Fargo（富國銀行集團）、Gilead Sciences（吉利德科學）、Salesforce.com（賽富時）、Dominion Energy（道明尼能源）、Core Laboratories（岩心實驗室公司）、Compass Minerals、Blackbaud（布萊克波特科技）等。