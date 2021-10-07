美國就業數據優、美債違約急迫性緩、中美領導人年底前線上峰會、油價暫跌，周三美國四大指數尾盤全翻紅收高。周四台股開漲72.41點報16465.57點，晶圓雙雄台積電(2330)、聯電(2303)回神，電子權值股領軍，散裝船報價再度大漲激勵航運股，電金傳齊步反攻，指數一度攀升至16731.58點，狂漲338點，收復16700、5日線，再朝10日均線邁進，午後部分個股漲幅略收斂，終場收漲320.7點或1.96%，報16713.86點，成交金額2942.33億元。今日外資(不含外資自營商)買超236.321億元，投信買超9.02億元，自營商買超30.7738億元，三大法人買超276.11億元。外資止步連7賣超，10月仍賣超593.22億元。

台股ADR周三，台積電漲0.07%，聯電跌3.31%。周五公布9月營收的台積電(2330)強勁反彈最高達582元，上漲11元或近2%，市值重回15兆元之上，收漲9元或1.58%，報580元，市值15.0396兆元，第三季營運目標應可順利達成，台積14日法說會。而聯電挾營收利多甩ADR頹勢，聯電(2303)、聯發科(2454)雙漲逾4%。鴻海(2317)Q3績優也收漲3.88%，站上月線。創意(3443)亮燈漲停，超車外資目標價逾百元，漢磊(3707)、景碩(3189)、智原(3035)齊步漲停，世芯-KY(3661)、南電(8046)也漲逾半根漲停；遭外資降價至694元的聯詠(3034)迎營收雙喜，股價一度躍上過400元，午後漲幅收斂，收漲1.28%至396元。外資再升價至145元的台塑(1301)收持平。

股王矽力-KY(6415)收漲5.08%至4030元，重返4000元，股后信驊(5274)收漲4.48%至2450元，力旺(3529)漲停2125元再創新天價，盤中一度超越大立光(3008)，躍居台股第3高價，半導體股一舉包辦台股前3高景象，但下午法說會的大立光午後拉抬，收漲1.91%至2130元，奪回台股第三高價，與力旺僅差5元。

BDI、BCI指數拉風，航運重振旗鼓，台航(2617)、裕民(2606)、中航(2612)聯手漲停，四維航(5608)、新興(2605)、建新國際(8367)亦漲逾7%，貨櫃三雄跌深反彈，長榮(2603)站回百元關，陽明(2609)、萬海(2615)強漲逾6%，陽明也一度重返百元，航運類指收漲4.94%摘冠，成交比重滑落至23.63%，電子股成交比重則略升至48.47%。上市漲幅第二由無敵(8201)、淳安(6283)領軍的其他電子，類指收漲3.07%，玻陶股亦收漲逾3%排季軍，H2營收樂觀優於H1中釉(1809)強勢演出。電子零件、電機、百貨、觀光、橡膠、其它、造紙、汽車、電子、電腦周邊、半導體皆上漲逾2%，僅鋼鐵扮黑臉，明年初鋼價恐大幅回落，中鋼(2002)表現較弱，拖累鋼鐵股收跌0.16%。

蘋果光照耀，砷化鎵廠營收旺，全新(2455)、IET-KY(4971)漲停領軍類股價量齊揚，宏捷科(8086)、穩懋(3105)、宏捷科(8086)股價紅通通；營收績優或展望看旺股，景碩(3189)、三晃(1721)登漲停，上銀(2049)一度重返3字頭，宏達電(2498)進逼月線，外資喊加碼升價的中租-KY(5871)亦躁進，其他如運錩(2069)、昇貿(3305)、臺慶科(3357)、南電(8046)、光頡(3624)、華立(3010)、捷敏-KY(6525)、智伸科(4551)、智邦(2345)、環球晶(6488)、宜鼎(5289)等股價均樂上攻。揚明光(3504)獲買盤點火敲進，火速漲停、重返百元俱樂部。

加密貨幣比特幣及以太幣再度站回高崗，技嘉(2376)、麗臺(2465)、青雲(5386)直奔漲停，微星(2377)、撼訊(6150)、映泰(2399)、華碩(2357)、精英(2331)、華擎(3515)等概念股也帶電走強。而眼球概念股成生技股貴族俱樂部，狠甩新藥股與疫苗股價表現，大學光(3218)、晶碩(6491)、精華(1565)等股價亮晶晶，亨泰光(6747)一度再創479.5元歷史新高，惟漲多修正，翻黑收跌8.17%。

周五收周線，國慶假期前最後一天，短線仍留意賣壓出籠。台新投顧副總黃文清表示，急跌後萬六初步獲得支撐，而大陸的限電危機解除後，台商企業的營收與獲利預期在10月中下旬回復至正常水準。另外，10月國內上市櫃企業也將陸續結算今年第3季財報，美股企業也進入超級財報季，預期美台財報都有好消息釋出，台股後市也可望受到激勵反彈回升。至於類股表現，投資人可以留意車用電子相關族群，以及半導體設備與耗材，疫情受控後的五倍券相關內需消費族群，還有越南解封後受惠的紡織與製鞋等。

第一金投顧說，台股繼續上演跌破年線反彈秀，但要留意減碳政策和中美貿易戰帶來的長期停滯性通膨可能性逐漸蔓延，新興市場製造業逐漸疲軟趨勢利空壟罩台股，須謹慎以對。群益創新科技基金經理人黃俊斌則指出，第4季可布局明年看好的產業，像是晶圓代工、第三代半導體、高速傳輸、伺服器、電動車、封裝測試、半導體設備、電子紙等族群。