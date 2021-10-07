「焦糖哥哥」陳嘉行去年被爆出有餐廳經營權糾紛，曾代表民眾黨選立委的淡江大學全球政治經濟學系印尼助理教授何景榮，在臉書上酸陳是「被權勢、利慾所薰心的糖」等語，因而遭陳自訴加重誹謗，台北地方法院認定何男是善意且適當評論判決無罪。可上訴。

陳嘉行因遭爆料與越南餐廳合夥人丁梅卿有經營糾紛，去年何轉貼文章並在自己臉書詢問蔡英文總統：「為何您要縱容自稱綠營主力的有力人士，在網路上公審、霸凌社會基層的新住民姊妹？」，文末並酸「被權勢、利慾所薰心的糖，最終只剩下熏到焦的心!」

另行政院前發言人丁怡銘同年11月爆發「牛肉麵之亂」，因陳嘉行比丁更早指控「皇家傳承牛肉麵新海總店」使用含萊克多巴胺的美國牛肉，何景榮同年月14日又在臉書發文，指丁梅卿的「陳姓合夥人」仗著黨政關係良好，影射餐飲同業使用萊牛。陳對何提自訴。

何景榮挨告後表示，陳對丁女所為，屬於社會公眾認知之「公審」、「霸凌」，他批評陳男「被權勢、力慾所薰心的糖，最後只剩下薰到焦的心」，是希望陳不要如同遭到貪汙案件纏身之立委蘇震清一樣。

台北地院法官黃傅偉審理後認為，何的發文評論主軸，是針對蔡英文總統的新南向政策予以批判，並認為蔡總統的作法，無疑造成「縱容當朝權貴、詐財掮客恣意妄為，並將最懂東南亞的新住民棄如敝屣」之非正常現象。

法官表示，何在文章最後附帶一提，陳男是為「綠營主力」、「御前紅人」，並稱陳在網路上公審、霸凌新住民之舉，無非為蔡總統既有政策下而縱容，其還要陳勿遭利慾、權勢薰心，他非以損害名譽為主要目的，是對公共政策之批判。

至於「陳嘉行對餐飲同業使用萊牛事件之指控」的評論，法官認為何只是將陳的臉書貼文及他對陳的發文主張，讓眾人周知，頗有使陳之質疑及自己之批判，一同接受大眾公評之意味，難謂言論有所失當，因此將何景榮判決無罪。