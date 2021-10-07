針對美國空軍正努力讓其F-35A戰鬥機，具備掛載核武的能力；美國政治外交雜誌《國家利益》6日分析，此舉將為五角大廈核嚇阻態勢新增另一款匿蹤戰機。相較於洲際彈道飛彈光穿越太空打擊目標就要半小時，將F-35搖身變為匿蹤轟炸機可以更快、更有效地針對發動第一擊的人進行核報復，大幅縮短美軍回應曲線。

根據空軍聲明稿，作為最後飛行驗證演習，2架F-35A投擲B61-12聯合測試組件(JTA)，以驗證該款戰機是否能攜帶核武。空軍指出，核驗證共分兩大階段，分別是核設計與核作戰認證。

空軍進一步解釋，此次驗證被視為是F-35A核設計驗證的畢業飛行測試，並結束初期核認證的機載測試。國防部與能源部目前正分析與審查此次驗證取得的測試數據，以確保F-35A與B61-12JTA在作戰的各階段都能正常操作。

《國家利益》指出，儘管B-2幽靈轟炸機具備核能力，並持續驗證所配備的B61-12核彈；但空軍如今正針對F-35戰鬥機進行測試，使其通過掛載核武匿蹤的認證。

事實上，美軍擁有多款戰機可攜帶核武，包括B-52同溫層堡壘、F-15E與F-16C/D；但讓匿蹤的第五代戰機具備空投核武的能力，將帶來全新且前所未見的變數。

《國家利益》，配備核武的F-35戰機將為美國核嚇阻戰略帶來全新動力。F-35A的速度，特別如果他在衝突區域附近巡弋，能針對任何發動第一擊的人進行核反擊，從而大幅縮短美方的回應曲線。

甚至，如果美國遭到核打擊，配備核武的F-35將更迅速地發動更具影響力的報復攻擊；過去使用洲際彈道飛彈則需花上半小時穿越太空才能打擊目標。

B-2則可將美軍的敵人置身於核攻擊之下，儘管其缺乏機動與低空核打擊，以對戰區敵軍戰機、地面部隊或新抵達的目標發動核打擊。

文章總結，如果作戰條件與環境快速變化，配備核武的F-35可從傳統的空對空或空對地轉變為執行核打擊，這些發展代表F-35朝掛載核武邁出一大部。這樣的趨勢可追溯至2018年的《核態勢評估》，當時此一綜合計畫旨在強化美國核嚇阻態勢。