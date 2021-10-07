2021新竹美展9日將在新竹縣文化局美術館舉行頒獎典禮，本報特派記者羅浚濱以黑白攝影作品《盼》，在攝影類榮獲最高榮譽的竹塹獎。羅浚濱也是新竹縣、市文化局輪流舉辦新竹美展20年來，首位獲得竹塹獎的媒體人，他直呼「幸運！」

羅浚濱熱衷攝影，除了平時工作就需要拍照，更常利用休假時上山、下海，甚至在深夜等到凌晨，只為捕捉日出的一刻，他拍到不錯的照片就去投美展，他也說，「摃龜」很正常，得獎真的是運氣！

羅浚濱參加新竹美展已是4次獲獎，也曾經在國內著名的台中大墩美展和彰化磺溪美展得獎。1996年11月19日發生新竹少年監獄暴動事件，羅浚濱是唯一在場的記者，並拍到少年受刑人暴動的照片，讓當時中國時報新竹採訪處同仁獲得行政院新聞局的金鼎獎。

台灣今年遇到56年來罕見的乾旱，桃竹苗的水庫幾乎見底，羅浚濱在寫缺水相關報導時，就到各水庫拍照，他拍下淹沒區老屋斷垣殘壁的景象，有如訴說風華不在，水庫乾涸龜裂的畫面，像是遍布的血絲，緩慢地跳動，一雙深陷泥中的運動鞋，努力要掙脫桎梏，望著天際的枯木，如聲嘶力竭般，盼有飄來雲朵，掉落滴水，抓住生機。

此次獲得竹塹獎，羅浚濱特別感謝2位老師，一是台電退休的陳吉義老師帶他「拍拍走」，讓他學到不少攝影技巧，更要感謝工研院材化所退休的曾益民老師，引領他走進攝影美學的視野，並給他很多影像思維的指導。

今年新竹美展攝影類得獎作品，經由張國治、簡榮泰、李坤山、葉忠達、鐘永和5位評審委員高度的共識中評出。評審表示，獲得竹塹獎的是羅浚濱《盼》，此作品獲獎原因為近些年全世界氣候變遷所帶來的異象，特別容易引發閱者共鳴，此影像雖以黑白色調呈現，但階調品質、構圖取景甚佳。