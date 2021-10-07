38歲日本性感女神深田恭子今年5月底無預警宣布因罹患「適應障礙症」全面暫緩演藝活動，休養4個月後，9月底現身電影宣傳活動，被發現瘦了一大圈，但她繼續工作，昨（6日）錄影時聲線明顯不對勁，讓大批觀眾相當擔心。

深田恭子6日驚喜亮相富士電視台的音樂節目《2021FNS歌謠祭‧秋》，暢談與樂隊THE ALFEE（阿飛合唱團）合作節目《堂本兄弟》的難忘點滴，只不過鏡頭前的她，體型明顯瘦弱不少，跟過去較豐滿的模樣差很多，一開口更是驚人，全程聲音都是沙啞的，說話也有氣無力，看起來就還沒恢復完全，節目播出後，許多日網友都留言表示：「狀態還不是很好，不要太勉強自己，希望電影宣傳結束後再繼續休息」、「我覺得太早復出了」、「深田恭子就算休養一年也不會有人忘記，健康最重要」、「我忍不住看到哭了」、「這是非常令人擔憂的狀況。」、「還沒痊癒，好好休息吧」。

深田恭子在節目中的模樣消瘦又虛弱，聲音也明顯不對勁。（圖／節目《2021FNS歌謠祭‧秋》截圖）

深田恭子のリクエスト曲 THE ALFEE ×阿佐ヶ谷姉妹「星空のディスタンス」FNS歌謡祭 秋 2021年10月6日

深田恭子5月罹患適應障礙症停工後，隔了近4個月在IG宣布恢復演藝工作，同時曬出穿著深V長禮服的美照，透露自己的身心狀態都已經恢復健康，感謝粉絲們的支持。另外，她和百億社長杉本宏之戀情似乎穩定發展，男方6月被問到私下是否有要支持的人，他靦腆地回應：「對，很難解釋，但是我很想支持她」被解讀為間接認愛深田恭子，粉絲也相當看好兩人未來的婚事。