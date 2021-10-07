鎮南宮總幹事林榮輝說，「睡仙夢境」有6間房可供借宿。（劉秀芬攝）

六甲區鎮南宮近日才請由王妙舜帶徒弟謝佳璋重新彩繪門神。（劉秀芬攝）

建廟已75年的台南市六甲區鎮南宮，祀奉呂洞賓呂仙祖、三清道祖等神明，香火鼎盛，1980年代廟方設置「睡仙夢境」，內有呂仙祖臥佛、靈修禪座以及6間單床，經常有民眾來此住一晚，不管是求財或是問事，等著呂仙祖入夢來指點，近來疫情趨緩，廟方也把房間重新整理乾淨，迎接來禪修、借宿香客。

鎮南宮位於六甲區珊瑚路，與烏山頭水庫為鄰，當地人稱為六甲仙公廟，1946年由台北木柵指南宮孚佑帝君分靈而建，後來募款於現址蓋廟，還請到彩繪大師潘麗水來繪製門神，因廟門西曬嚴重彩繪受損，多年前由潘麗水徒弟王妙舜重繪。

鎮南宮總幹事林榮輝說，1980年代，廟方興建擋土牆工程，車輛每經廟後方一處泥地就卡住動彈不得，於是他於該處挖數公尺填碎石子，再蓋了一間禪修室，以八卦陣住泥穴。林榮輝再參考大陸廟宇做法，從大陸迎回呂仙祖臥佛，設置「睡仙夢境」，供善男信女求夢修禪。

林榮輝說，幾十年來借宿人數不計其數，沒有特別詢問借宿人所求為何，有透露者8成為求財，有的是慕名而來，有的是來參香時得知有此睡仙夢境，特意前往住一晚，還有人連續來好幾次。

林榮輝表示，有人是結伴而來禪修；有的人是單獨前來，他也會特別開導，有需要解夢可請廟方協助，但很多人是一早悄然離去，近年來每月平均有10多人前來借宿。今年5月新冠肺炎疫情再起，廟方遵循防疫指引謝絕遊客造訪，也趁機重新整修、彩繪廟內外，整理清潔「睡仙夢境」環境，希望解封後以新風貌迎接參拜信徒。