61歲男星何家勁早年在《包青天》中飾演「展昭」一角走紅，近年他淡出演藝圈投資食品業開設「勁家莊」，傳聞身為CEO的他累積了上億身家。近日網上流傳一起「勁家莊」的招募令，上面寫著工廠大量招聘普工，男女不拘、學歷不限，月薪從人民幣3500到5500元不等，相當於台幣15184元到23749元，還有網友虧：「3500-5500就是3500了，不用懷疑」。

何家勁10年前開設個人品牌「勁家莊」，之前在惠州的悅湖會開麵包店，去年有網友分享在店內偶遇何家勁，可見他手法熟練、待客親切，看得出平時常在店裡親力親為幫忙，有民眾找他聊天，何家勁也會大方給客人試吃麵包。而何家勁在網上分享吃米線影片，網友回：「這手一看，也不年輕了」，釣出他本人親回：「年輕幹了不少苦活」，誠懇態度獲得盛讚。

何家勁去年現身麵包店幫忙。（圖／翻攝自新浪娛樂-會火、翻攝自微博）

近日，有網友曬出何家勁公司招人的公告，可見工廠位於惠州，廣邀18到50歲有意願的民眾應徵，男女學歷都不限，「身心健康、做事利索、服從領導安排」，包吃包住，最低月薪約台幣1萬5千元起跳，平時、周末、法定節日加班另有加班費，另有全勤獎金跟產量達成獎勵，工廠內有洗衣房，員工換洗衣服一律免費清洗，另有桌球室、籃球、羽毛球場可供員工免費使用。

何家勁過去以「展昭」一角走紅。（圖／中時資料照片）

何家勁和高金素梅早年的一段感情備受矚目。（圖／中時資料照片）

消息引發轉傳後，有人認為月薪人民幣3500元有點少，稱現在正常底薪都是人民幣4000元以上，相較於何家勁的上億身家略顯摳門，微博網友「與說在線」則說：「其實展大俠開出薪水在廣東薪水算很高了，別給網上帶偏了，做工廠能月入上萬很少的。我一個月才2千元，要不是離的遠，都想進去裡面上班」，也有人說這個工資水平在惠州算很正常，要看當地的物價開銷、和公司所提供福利而定。