前國民黨主席、財團法人中華民國中山學術文化基金會董事長吳伯雄今日表示，今年雙十節是辛亥革命110年紀念日，孫中山思想歷久彌新，也是建國寶典。他呼籲，海內外各界應該共同傳承與弘揚中山思想，以振興中華為使命，讓孫中山思想再度成為顯學。

中山學術基金會為擴大紀念辛亥革命110周年紀念，將於雙十節當天與國父紀念館、陳守仁孫學研究中心、民主文教基金會與伯仲文教基金會等單位，於國父紀念館中山講堂聯合舉辦「大道之行-紀念辛亥革命110周年系列活動」。

系列活動包括紀念辛亥革命110周年學術研討會、第五十六屆中山學術獎著作獎頒獎典禮、「孫中山與宋慶齡論集」新書發表會，活動中也將邀請中央研究院近代史研究所前所長、特聘研究員黃克武教授主講「辛亥革命的歷史意義」。

中山學術文化基金會創立於1965年孫中山先生百歲誕辰時，以闡揚孫中山的思想學說，並獎助學術文化的研究出版，至今已56年。

該基金會今天也宣布，今年中山學術著作獎的四位得主分別是，人文社會類兩名：中央研究院黃克武教授「顧孟餘的清高：中國近代史的另一種可能」；國立清華大學洪世章教授「打造創新路徑：改變世界的台灣科技產業」。自然科學類兩名：國立清華大學王雯靜教授「癌症代謝：了解、偵測與治療」；國立中央大學徐國鎧教授「1.基於FVPIEF的兩層EEMD方法在UWB雷達傳感器數據中的呼吸和心率檢測2.在駕駛場景中以兩層EEMD多特徵對齊方法之UWB同時檢測呼吸和心率」。

吳伯雄也宣布，為鼓勵栽培青年人投入中山思想的研究，該基金會董事會日前也一致決議，除了繼續維持中山學術著作獎外，也將於明年開始頒發中山青年學術獎金，實施辦法將於明年擇期公布。

中山學術文化基金會在許水德董事長任內，於2012年起與大陸的宋慶齡基金會交流，在兩岸連續輪流舉辦七屆的「孫中山與宋慶齡」研討會，兩岸學者提出許多發人深省的論文集。今年適逢辛亥革命110年，兩會因此相約，在兩岸各出一書，書名同為「孫中山與宋慶齡論集」。

吳伯雄在序文中指出，台灣由繁體字排成，作者為此岸學者；大陸由簡體字排成，作者為彼岸學者，內容各自不同，但都出自歷屆研討會。以此紀念辛亥革命，當具意義。

中山學術文化基金會表示，十月十日下午舉行的紀念辛亥革命110周年學術研討會，第一場次為「辛亥革命與民國締造」，第二場次為「革命策略與兩岸競合」，將邀請國內孫學研究學者與會討論。