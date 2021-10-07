疫情趨緩中央開放進香團到宮廟，雙十連假將屆，雲林縣北港鎮朝天宮7日已有一些進香團打電話詢問進香事宜，廟方原則上請信眾以迎神為主，盡量避免出動陣頭以免群聚，主要是因為信眾來自全台各地，還是謹慎一點，讓大家的染疫風險降至最低。

中央流行疫情指揮中心5日宣布有條件開放進香團，讓沉寂已久的進香活動又開始活絡起來，北港朝天宮在疫情前每逢星期假日，進香團都有數十團，面對開放進香，廟方態度審慎，原則上以少數人做代表入廟迎神為主，避免聚集眾人的陣頭到場。

朝天宮表示，由於疫情仍維持2級警戒至本月18日，因此仍進行入廟人數管制，在廟前設置龍、虎門一進一出，並要求戴口罩、量體溫、酒精消毒等防疫措施。進香團若人數太多，可派代表入廟迎神、參拜、擲筊、抽籤、過爐、刈火。

「陣頭最好能夠避免，以免產生不可預期的群聚」朝天宮說，一般神將團陣頭加上周邊後勤人員，動輒數十人，加上圍觀民眾，很容易產生大型群聚，這是廟方希望避免的，因此都會告知有意前來進香的友廟、分靈，暫緩出動陣頭，等降為1級警戒再說。

面對雙十連假，朝天宮指出，中秋連假湧現一波人潮，中央放寬部分防疫措施後，預計雙十連假的人潮會比中秋更多，周邊商圈店家都很期待，但信眾來自全台各地，提醒店家仍要提高警覺持續防疫。