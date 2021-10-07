東螺溪有彰化母親之河之稱，近年來政府投入資源，社區大學也積極改造，進行生態營造，每當秋季黃花盛開時，都成為熱門的打卡景點。（吳建輝攝）

埔鹽石碑村的秘境林道，其實位在東螺溪沿岸所修築的自行車道上，因為自行車道修築在堤岸上，與道路落差大，因此平時不會有汽車通行。（吳建輝攝）

東螺溪是觀賞台灣欒樹最好的地點之一，東螺溪畔從一路溪湖、二林、埔鹽沿路都有台灣欒樹。（吳建輝攝）

秋天給人一種憂鬱、浪漫的印象，而彰化縣埔鹽鄉石碑村一條秘境林道，就是最好的解釋，這條林道由紅、黃、綠、菊等色的台灣欒樹所組成，因為該路僅限機慢車通行，加上每年十月入秋才進入轉色期，秘境才會現蹤在世人眼前，優閒的下午漫步在欒樹步道中，是秋冬絕對不容錯過的絕美景緻。

台灣欒樹是台灣特有原生種，埔鹽石碑村的秘境林道，其實位在東螺溪沿岸所修築的自行車道上，因為自行車道修築在堤岸上，與道路落差大，因此平時不會有汽車通行，外地人到訪也難看到這般美景，加上樹下兩旁有石造桌椅，成為在地鄉親乘涼的好去處。

湖埔社區大學執行長林淑玲表示，東螺溪有彰化母親之河之稱，近年來政府投入資源，社區大學也積極改造，進行生態營造，每當秋季黃花盛開時，都成為熱門的打卡景點，除了埔鹽之外，溪湖鎮二溪路與台19線之間也有超過1.5公里長的欒樹隧道，也相當值得一看。

林淑玲說，東螺溪是觀賞台灣欒樹最好的地點之一，東螺溪畔從一路溪湖、二林、埔鹽沿路都有台灣欒樹，每年還有東螺溪戀戀欒樹節，結合東螺溪附近的生態復育旅程，吸引許多大小朋友前來賞花，埔鹽石碑村則是因為僅限機踏車，無大車通行，因此更適合賞花拍照。

林淑玲也說，今年因為疫情關係「戀戀欒樹節」停辦，但欒樹不受疫情影響努力綻放，讓這美麗而壯闊的自然美景，洗滌人們緊繃許久的心情得以喘息，也希望疫情能夠快點過去，好讓更多鄉親，能夠健康自在的享受大自然。