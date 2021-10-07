美國職棒季後賽已熱鬧開打，目前剛結束美聯、國聯外卡驟死賽，分別由紅襪和道奇出線晉級分區冠軍賽，洋基和紅雀結束季後賽「一日遊」，只能等下季再重振旗鼓，而那些沒進入季後賽的球隊和他們命運也相差不大，就是失去奪冠機會而已，如大谷翔平所在的天使就早早無緣季後賽，他們本季只拿下77勝85敗。

不過天使今年依舊是鎂光燈的焦點，因為大谷翔平的表現實在太過閃耀，也讓天使成為非常多人關注的球隊之一，大谷翔平本季完全展現「二刀流」身手，打擊部份轟出46發全壘打、8支三壘安打，跑出26次盜壘，打擊率.257，他甚至還幾度上場防守外野，令人驚嘆，投球部份繳出9勝2敗自責分率3.18成績，差點就拿下第10勝了。

許多球迷紛紛開玩笑說大谷翔平是「勞工界之恥」，覺得他薪水不夠高，但卻得擔綱球隊那麼多角色，本季投打方面也沒有強力隊友支援。而大家的玩笑確實有理，因為大谷翔平的年薪僅300萬美元(約8387萬台幣)，天使投資這樣的薪水，卻換來一個把大聯盟當「甲子園」在打的球員，確實太超值。

而他在今年冬天有機會再次翻身，日本媒體估計他本季若順利拿下美聯MVP，身價將大幅上漲，有望獲得天使8年3.2億美元(約90億台幣)天價延長合約，另外據日本《產經體育》對有票選MVP資格的全美棒球記者協會會員進行民調，大谷拿下美聯MVP機率高達97%。綜觀整個美聯或許只有小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)能與他一搏。

小葛本季非常可怕，有48支全壘打、111打點、123分，打擊率.311，在打擊上無人能敵，但遇到大谷真的運氣不好，因大谷能打又能投，還能領保送上壘，再用速度盜壘，更打出多達8支三壘安打。球評麥克(Mike Petriello)就說小葛是不是打擊三冠王不重要，大谷贏定了。「很簡單，大谷第1小葛第2。過去百年出現12位打擊三冠王，但有幾人做到大谷今年表現？」