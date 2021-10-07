台南市政府工務局前年在月津港河畔開闢整建5座生態親水公園，歷經1年多的工期，近日落成啟用。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

新營區公3公園用地原為台南縣婦女會進駐的場址，因為建築物閒置已久，市府開闢成特色公園。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

新營區公3公園用地原為台南縣婦女會進駐的場址，因為建築物閒置已久，市府開闢成特色公園。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府推動「月津港風華再現」計畫迄今長達15年，針對鹽水區月津港的周邊景觀、文化、水利、交通等進行改善，工務局前年在月津港河畔開闢整建5座生態親水公園，歷經1年多的工期，近日落成啟用，市長黃偉哲7日前往視察，他期待未來能帶動地方觀光發展，造福在地鄰里居民。

台南市政府透過「城鎮之心計畫」，以月津港燈節場地為核心，向外延伸開闢整建公2、3、4、16、19 等5座公園，包含將公2公園、公3與公16公園既有步道整建優化、公4公園的河道整治拓寬，以及開闢公19公園的廣場，將原本單獨各點的不連續景點，縫合成連續綠帶。

工務局公園管理科長林玉茹表示，這5座公園總計面積約3.48公頃，後續維護管理，交由鹽水區公所負責，市府依照公園的面積數，每公頃36萬元，每年撥經費給地方公所做清潔維護。

另外在公園周邊，工務局開闢聯外道路，第一段從鹽水區衛生所往南沿月津港水系至西門路開闢長379.2公尺的道路；第二段自月津路12巷往北銜接第一段，總長115.6公尺，這2段道路在今年3月竣工，聯結月津港水岸公園對外道路，提供更優質的交通路網。

黃偉哲今天除了到鹽水月津港水岸公園，也到新營區公3公園視察，其用地原為台南縣婦女會進駐的場址，因為建築物閒置已久，市府開闢成特色公園。黃偉哲說，在「公3」公園後，下一步就是要充實公園遊具設施，讓公園成為很多市民朋友跟外地的觀光客，可以駐足停留的地方。