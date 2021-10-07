關貿網路今日表示，第11期預約接種將於雙十連假陸續開放，本期預約將提供BNT疫苗第一劑和AZ疫苗第二劑接種，分別10月11日、12日啟動預約，採分流方式進行。第11期除了分梯啟動，還開放提前查詢預約資格功能。

以第10期來說，預約是開放給9月29日前意願登記BNT疫苗的61歲至63歲民眾（不含第9類對象）預約接種，根據當期第登入資料分析，當天登入達536.7萬人次，是實際預約成功人數的4.67倍，其中有146.3萬人其實是不具當期預約資格。

第10期預約時，每分鐘瞬間流量高達76.8萬人次，因而啟動等候室(waiting room)網頁的排隊機制。

公費疫苗預約平台提供資格查詢功能(圖／關貿網路提供)

為了避免非資格者也搶上網預約，關貿表示，第11期預約的兩種疫苗，除了將分別在兩日啟動，減少民眾等候，並讓民眾更方便及早查詢是否符合當期資格，首度採用「查詢預約資格系統」，擬施打的民眾，可先至查詢預約資格系統，查詢是否符合該期預約接種之資格。

不清楚自己預約資格的民眾，不用在開放預約的當下，急著搶先登入系統預約，不但容易造成網路壅塞，也不易快速得知預約結果。事先查詢系統，請民眾多善加利用可節省寶貴時間。

關貿也提醒，第11期預約提醒簡訊，將於預約分流日前一天陸續發送，BNT是從10月10日14時起，AZ是從10月11日14時起，提醒民眾注意發送之簡訊通知。

符合預約資格民眾於預約成功後，請如期準時抵達進行施打，相關任何變動與最新消息，請參考中央流行疫情指揮中心的動態。