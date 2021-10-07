苗栗縣政府推出慢魚1日輕旅遊，晚餐可在美麗庭園享用漁光晚餐。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府推出慢魚1日輕旅行，通霄鎮新埔海邊美麗海堤，可讓人欣賞美麗落日。（謝明俊攝）

苗栗縣政府推銷慢魚1日輕旅行，通霄鎮新埔最美落日大道，吸引許多遊客前來捕捉懸日美景。（謝明俊攝）

苗栗縣政府推動秋季苗栗慢魚海岸1日遊，從後龍石歡石滬探訪舊日道卡斯族人的捕魚智慧，到通霄走訪百年木造車站新埔火車站，再至苑裡享用漁光晚餐料理，由生態廚師與產業交流工作坊受訓學員共同合作，依照季節時令、地方風土特製苗栗慢魚料理，享受苗栗慢魚海岸的多樣風情。

苗栗縣政府繼慢城後延伸「慢」的理念到海線慢魚，規畫了從後龍鎮、通霄鎮至苑裡鎮海線3鎮的慢遊行程，包括了從後龍濱海文化資產合歡及毋乃石滬中，認識傳統漁法，到通霄新埔百年日式木造車站欣賞海岸線蔚藍海岸，還有新埔全國最美落日大道，傍晚時再到苑裡享用漁光饗宴，菜單食材選用當季白帶魚、小卷、梭魚，以及在地小農種植作物，推廣吃當季食在地。

漁光饗宴主廚說菜從視覺欣賞、味覺品嚐慢魚料理，勾勒出苗栗海線漁村風貌推廣慢魚理念「懂魚、知魚、學會吃魚、會說魚的故事」。經由這個遊程讓遊客發掘體驗苗栗慢魚海岸魅力山海生活方式。

文觀局長林彥甫表示，縣府自3年前起積極打造「苗栗慢魚海岸Miaoli Slow Fish」品牌，今年產業交流工作坊與南龍區漁會、通苑區漁會共同推動向學員交流料理經驗，並首度與台灣生態飲食設計中心李易晏主廚合作，從學習認識食材選用時令魚種皇帝魚、剝皮魚、冬鏡魚及小管等，帶領學員實作研發出11道具特色的苗栗慢魚料理。將生態飲食精神「消費者信任廚師、廚師信任農民、農民信任土地」的信念循環傳遞給學員，再由業者永續經營與推廣，讓民眾來苗栗就可以品嚐當季、在地的慢魚料理。

近期疫情趨緩，民眾出遊意願提升，縣府文觀局與旅行社合作推出「苗栗慢魚海岸一日遊」及「後龍，今天與海有個約會」一日遊程，民眾可以透過報名，漫遊苗栗慢魚海岸風光並品嚐新鮮慢魚料理。未來將另在竹南龍鳳漁港辦理「苗栗慢魚海岸Miaoli slow Fish嘉年華」活動，持續擴大推出苗栗特色慢魚漁光饗宴。